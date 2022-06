$!Estrada Ferreiro no está solo, dicen funcionarios del Gobierno de Culiacán en un posicionamiento de respaldo

Un total de 48 funcionarios y funcionarias del Gobierno de Culiacán firmaron un posicionamiento en el que se expresa el respaldo al Alcalde con licencia, Jesús Estrada Ferreiro.

El documento se encuentra firmado por servidores públicos de altos cargos, como el Secretario del Ayuntamiento Othón Herrera y Cairo Yarahuán, y la Tesorera Issel Guillermina Soto González; además el escrito promete que los casi 9 mil colaboradores del Ayuntamiento defienden al Alcalde con licencia.

El Mandatario municipal electo dejó de estar en funciones el pasado lunes, pues solicitó un permiso ante Cabildo para atender los procesos administrativos y penales que se desarrollan en su contra.

“Hoy los máximos poderes del estado, (Congreso, Fiscalía y Poder Ejecutivo) quedan totalmente exhibidos como entes autócratas y fascistas. Han logrado su cometido, que Jesús Estrada Ferreiro pida licencia, quieren el camino abierto para poder operar a sus anchas, incluso por encima de la ley, con esto el Congreso del Estado y el Gobernador, demuestran su intransigencia”, puede leerse en el documento.

Los procesos contra Estrada Ferreiro son un juicio político a razón de dos leyes que la administración municipal no ha aplicado: la reforma al agua potable que garantiza descuento del 50 por ciento para adultos mayores y personas discapacitadas, y la homologación de pensiones a las familias de los policías municipales caídos incluida en el decreto 645 de la Ley de Seguridad Pública estatal.

También, la Auditoría Superior del Estado denunció ante la Fiscalía General un posible daño a la hacienda pública municipal en 2019, período en el que Estrada Ferreiro se encontraba como Alcalde.

Otro proceso es la denuncia de dos delitos, abuso de autoridad y discriminación, por los cuáles la Fiscalía comenzó una investigación.

“¿Acaso se les olvida que el objetivo no solo es Estrada?, con estas decisiones están atacando al pueblo de Culiacán, son más de 150 mil ciudadanos que refrendaron el voto por él y su equipo, que acudieron a ratificar su confianza a la administración 2018-2021”, crítica el posicionamiento.

“Los funcionarios del Gobierno de Culiacán desaprobamos rotundamente las acciones perversas emprendidas por el Congreso, la Fiscalía y el Gobernador. Respaldamos totalmente el actuar de nuestro líder moral Lic. Jesús Estrada Ferreiro, por su ejemplar gestión al frente del Ayuntamiento. Quizás su mayor error fue desterrar los viejos vicios, eliminar los privilegios indebidos y poner fin a las malas prácticas que estaban hundiendo al Ayuntamiento de Culiacán”

El discurso agrega que las actitudes que han distinguido al Alcalde electo no son motivo suficiente para desacreditarlo.

“Estamos conscientes de que las formas no gustan a muchos, que es directo, firme, “entrón” y un poco gritón, etc., pero eso no es factor para desacreditar todos los beneficios que trajo al municipio y dirigir una cacería política contra su persona”, se menciona.