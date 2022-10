Estrada Ferreiro no puede volver a su cargo como Alcalde aunque gane amparo, explican diputados

El Congreso del Estado ya fue notificado de la resolución a favor del ex Alcalde de Culiacán Jesús Estrada Ferreiro que pone pausa a la resolución que debe emitir el Supremo Tribunal de Justicia por el juicio político al que fue sometido, sin embargo, diputados explicaron que aunque gane el amparo, no podrá regresar al ejercer el cargo de Presidente Municipal.

La diputada Gloria Himelda Félix Niebla informó que el Legislativo fue notificado esta mañana sobre la suspensión que obtuvo Estrada Ferreiro que, de momento, pone en pausa a la sentencia aunque se llevó a cabo la audiencia final el viernes 7 de octubre.

“El Poder Legislativo ha cumplido con la etapa procedimental hasta este momento que fue acudir a la audiencia previa el viernes pasado, después de eso, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos únicamente establece como único momento la emisión de la sentencia”, señaló.

Después de la audiencia del viernes solo quedaban los tres días hábiles para dentro de los cuales el jurado de sentencia debía remitir el acto de sentencia, pero es lo que está en pausa.

El documento señala que el Supremo Tribunal de Justicia no puede emitir sentencia en tanto no sea resuelto el fondo del asunto demanda interpuesta por Estrada Ferreiro en la que señaló presuntas violaciones a sus derechos humanos en el procedimiento de juicio político, según explicó el ex Alcalde en un video a través de redes sociales.

Ante esto, el diputado Feliciano Castro Meléndrez informó que el Congreso cumplió con la presunción de inocencia, y aseguró que la garantizaron hasta el final. Así como el derecho de audiencia porque Estrada Ferreiro concurrió a todas las citas que le plantearon, y eso está establecido en las actas del Congreso.

“En el Congreso cumplimos con la ley, garantizamos el debido proceso, garantizamos los derechos humanos y aquí está la resolución del Juzgado Tercero donde dice con toda claridad el evento realizado por el Congreso es un acto consumado, por ende es irreversible la resolución”, afirmó.

“El individuo del que estamos hablando no regresa a la Presidencia Municipal porque el Congreso cumplió con el debido proceso porque cubrimos la ley y porque así lo ratifica el propio Juzgado”.

El diputado Adolfo Beltrán Corrales, explicó que aunque el Juez resolvió que la suspensión dejó de ser provisional y ahora es definitiva, no quiere decir que le está otorgando el amparo.

“Porque la suspensión provisional es temporal hasta en tanto se resuelva el fondo del asunto, así se llama de manera jurídica, y esto tiene que ver que el actor, en este caso el ex Alcalde de Culiacán, demuestre que hay una violación de sus derechos, a sus garantías individuales”, detalló.

En otro momento, continuó, que el Juez tendrá que determinar si realmente violentaron sus derechos, y de ser así, se confirma el amparo, pero si no, deja sin efecto la suspensión. Pero bajo ninguna circunstancia Estrada Ferreiro puede regresar a la Alcaldía, porque lo que está impugnando el ex Presidente Municipal impugnó una eventual resolución del Supremo Tribunal de Justicia, pero las acciones del Congreso están firmes.

“El día 29 junio este Congreso emitió por parte del pleno y por unanimidad una resolución donde lo separaba el cargo y lo sometía a juicio político”, informó Beltrán Corrales.

“Esa resolución que el Congreso tomó en su momento, esta suspensión no tiene los alcances porque es un acto consumado, o sea, Jesús Estrada Ferreiro está separado de su cargo por acuerdo del Congreso, en tanto, no puede regresar”.

Expuso que el tema sale de su interpretación jurídica porque no saben qué pasaría en dado caso que el Supremo Tribunal no resuelva, pero ya hay una resolución firme del Congreso donde lo separó el cargo, porque no impugnó el acto del Legislativo, sino que el Supremo Tribunal no lo pueda sentenciar.

“El Juez decreta, porque también ahí viene la explicación, que el juicio político en sí no admite recursos, ningún recurso, pero los actos intraprocesales, los actos que se van dando, esos sí pueden ser combatidos a través del juicio de amparo”, afirmó.

“Pero los primeros actos intraprocesales que se dieron, no fueron combatidos con el juicio de amparo, entonces esos ya están firmes por eso es que la resolución del Congreso donde lo separa del cargo el día 29 de junio, esa ya está en firme”.

Por lo tanto, aunque gane el recurso de amparo no puede volver.

“Aunque gane, no puede volver a la Alcaldía porque la separación del cargo que le hizo el Congreso ya está considerada como un acto firme que ya no puede ser combatido por ninguna instancia”

Ante lo ocurrido, señaló Beltrán Corrales que hay una laguna porque es un tema novedoso, posteriormente tendrán que hacer algunas reformas y adecuaciones.

“Pero por tanto ahorita la legislación tiene una laguna que el propio Juez de distrito se metió en ella, porque nosotros jurídicamente analizamos y no debió haber otorgado el amparo, ni contra los actos intraprocesales”, dijo.

“Porque dejas imposibilitado de culminar el juicio pero tampoco le puedes dar reversa porque el Congreso ya fue, el acuerdo de destitución pues lo declaró en firme y ahí hay una ambigüedad jurídica”.

Explicó que Estrada Ferreiro debió haberse amparado en tiempo y forma previo a que el Congreso diera su resolución.

“Y no es que no se amparó, no lo hizo en tiempo. Cuando él en su momento lo intentó hacer, ya el acto estaba consumado”, comentó.