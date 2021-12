$!Estrada Ferreiro pidió al Gobernador no colocar a su hijo en puestos donde se maneje dinero

“Un día lo abordé en un restaurante y le dije: ‘le voy a pedir un favor, si le va a dar oportunidad a mi hijo, le pido de favor que no lo ponga donde se maneje dinero, donde tenga que hacer pagos o cobros, donde tengan que dar permisos o licencias de algo, porque él es una persona sana y honesta, y lo van a enredar o van a querer enredarlo y el problema va a ser para mí’”, dijo.

Tras el nombramiento de Jesús Manuel Estrada López como director del Instituto Sinaloense de Desarrollo Social (Isdesol), el Alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro , declaró que le pidió al Gobernador Rubén Rocha Moya, no colocar a su hijo en puestos donde se maneje dinero o se otorguen licencias, ya que lo van a querer ‘enredar’ y él es una persona honesta.

Seguido de esto, el Gobernador le pidió que no lo limitara, ya que existen muchos problemas dentro de algunas secretarías, por lo tanto, se requiere de alguien de confianza.

El Presidente Municipal aclaró que su hijo fue invitado por el Gobernador y no recomendado por él, reiterando que no le hace falta trabajo, pues administra su despacho de abogados, donde obtiene mejores ganancias que un funcionario.

“Yo no tengo compromiso con nadie para ello, el gobernador lo invitó porque lo conoce, es como si fuéramos familia, no hay una recomendación para él, no le pidió chamba, gracias a Dios él tiene chamba en el despacho”, dijo.