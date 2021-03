El Presidente Municipal de Culiacán con licencia, Jesús Estrada Ferreiro, prometió que independientemente de la decisión que se tome al interior de Morena para designar a un candidato por la Alcaldía de la capital sinaloense, él regresará a su cargo para culminar su período.

Estrada Ferreiro se separó de su cargo el pasado 5 de marzo para ir por la reelección, siendo suplido por el Alcalde provisional Miguel Ángel González Cervantes.

De momento se encuentra a la espera de la respuesta de Morena sobre su aspiración de ser la propuesta del partido para los comicios por la Presidencia municipal.

“Si no soy, regreso. Si soy, también regreso. Tengo que regresar a terminar mi periodo, no es un juego, no es un pasatiempo, es una responsabilidad”, dijo.

“Si yo soy el candidato no perdemos, lo que hemos hecho está a la vista”.

De acuerdo con el Alcalde con licencia, para el 16 o 17 de marzo Morena debería de tener un candidato o candidata para el Gobierno de Culiacán.

EL PROCESO DE MORENA

El pasado 3 de febrero, Estrada Ferreiro se registró como precandidato ante Morena, buscando la reelección al Gobierno de la capital sinaloense.

El proceso para elegir a un candidato o candidata por la Alcaldía de Culiacán comprenderá la elección de los perfiles que se registraron como precandidatos, para después someterlos a una encuesta entre la población del municipio.

Los Legisladores locales Graciela Domínguez Nava y Pedro Alonso Villegas Lobo, la Diputada federal Merary Villegas Sánchez, y el defensor de los derechos humanos Óscar Loza Ochoa son parte de los interesados en contender por Morena a la Presidencia municipal.