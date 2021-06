Estrada Ferreiro reitera que no habrá más Ceprofies en Culiacán, aunque esté en la Ley

Los Certificados de Promoción Fiscal Del Estado de Sinaloa que dejaron de entregarse en la actual administración que fue liderada por Jesús Estrada Ferreiro, quien busca nuevamente la alcaldía de Culiacán por Morena, no se entregarán más, en caso de ser electo nuevamente como Presidente municipal, así lo reiteró ante los medios de comunicación. Además de indicar que aunque el Congreso así lo demande, no lo hará.

“Por supuesto no va a haber certificados, ni aunque lo diga el Congreso, incluso ni aunque legislen, no va a haber, no es que sea rebelde, es que la Ley debe aplicarse, en el Artículo 33 constitucional me permite dentro del ámbito de mi competencia, no aplicar leyes que afecten el municipio”, dijo el candidato que busca la reelección.

De acuerdo con el alcalde con licencia, son millones de pesos que dejaron de captarse, incluso detalló que una vez que inició su administración, logró que los empresarios con certificados ya firmados al final de la administración pasada pagaran impuestos.

“Que le quede bien claro a los que están y a los que vienen, no voy a permitirlo”, refirió a las y los legisladores, “no tienen facultad los diputados para legislar en materia hacendaria del municipio”, manifestó.

Dijo que al margen de eso, no va a respetar lo que le digan y aseguró que no es por necedad, sino que quien lo ataca con ese tema, no va a ganar las elecciones y que además los argumentos que se usan no son válidos, pues hizo énfasis en que las inversiones no se van de Culiacán si no se dan este tipo de beneficios.

Seguridad

Ante el clima de inseguridad que se vive en algunos municipios con presencia de grupos armados en el marco de las campañas electorales, Estrada Ferreiro dijo que en Culiacán lo que ha habido son amenazas con trabajadoras y trabajadores al interior del municipio, por parte de integrantes del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Culiacán.

“Es lamentable, reprobable y aquí en Culiacán se han dado amenazas pero de un nivel menor e internamente en el Ayuntamiento de Culiacán, el líder sindical de aquí Julio Duarte y personas muy cercanas a él han estado amenazando personas que no participan con ellos”, abundó Estrada Ferreiro.

Las amenazas, especificó, son que los van a correr, que les van a congelar o que los van a cambiar de delegado y sin beneficios, que llegando el candidato de ellos los van a correr a todos.

“Una estupidez ese tipo de cosas, porque ni son dueños de la voluntad de las personas, ni tienen autoridad para correr a nadie, ellos son representantes sindicales nada más, pero bueno, están acostumbrados a la mafia, a la delincuencia, porque son delincuentes”, resaltó.

“Al hacer ese tipo de cosas con sólo participar como líder sindical en campaña de un partido político, no importa y cual sea, está cometiendo un delito, porque lo hacen horas hábiles, lo hacen días laborables y a él se le paga un salario para cumplir una función del trabajador y su función ya no es en una oficina, representa un sindicato”, agregó.

Mientras que en otro tipo de inseguridad y amenazas, dijo que no hay mayor problema, hasta el momento no ha trascendido algo grave.