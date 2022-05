Estrada Ferreiro revela que se instalaron espectaculares para apoyarlo en Culiacán

El Presidente Municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, reveló que en la capital sinaloense fueron instalados anuncios espectaculares en los que se expresa el respaldo hacia su administración.

Los anuncios habrían sido instalados este sábado, sin embargo, el Alcalde no precisó el contenido ni los puntos de la ciudad en dónde fueron colocadas estas estructuras.

“No los he visto. Sé que los instalaron”, mencionó Estrada Ferreiro.

El Presidente Municipal admitió desconocer si los espectaculares fueron colocados por la sociedad civil.

Esta intervención se realiza a una semana de que fue avalado el juicio político en contra del primer edil, solicitado por viudas de policías y por no aplicar el descuento al agua potable para adultos mayores y discapacitados elevado a Ley.

La expresión a favor del Alcalde sería la tercer movilización en la que de manera mediática, se busca reforzar el apoyo al mismo desde el inicio del proceso en su contra.

El 27 de abril Regidores de Morena se plantaron a las afueras del evento en el que fue presentado el Plan Estatal de Desarrollo, presidido por el Gobernador Rubén Rocha Moya. Los manifestantes calificaron como persecución política el proceso en contra del primer edil.

Otra manifestación de apoyo fue protagonizada por los mismos Regidores, Jesús Ibarra Atondo, Nallely Pérez Amézquita y Arely Berenice Ruiz López, quienes se instalaron en la plazuela Álvaro Obregón para recolectar firmas ciudadanas a favor del Alcalde.

“No me ayudan a mí para el proceso. La gente tiene su opinión con respecto a las firmas. No me van a apoyar a mí legalmente, pero si ellos quieren demostrar que es más gente la que me quiere que la que me rechaza, pues adelante”, dijo Estrada Ferreiro.