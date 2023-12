El ex Presidente Municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, anunció su desvinculación al partido Morena debido a que se siente traicionado por los dirigentes nacionales y funcionarios arropados por el partido.

El Alcalde electo para el periodo 2021-2024 estaba buscando la candidatura para Senador de la República por Morena, pues se había inscrito al proceso interno del partido, sin embargo en un video publicado en sus redes sociales públicas anunció que se desmarca de la institución política.

“He decidido ya no participar en Morena, me siento traicionado por los dirigentes de Morena, traicionado por el Gobernador del Estado, traicionado por otras personas de más alto nivel; es por eso que he decidido renunciar al derecho legítimo que tengo de poder ser candidato a una Senaduría, porque ya me registré y tengo todos los requisitos”, mencionó.

Acusó que el proceso interno de Morena no obedece a protocolos transparentes, sino a intereses de particulares que dirigen el partido.

“Yo no puedo callarme, y si para ser candidato, tengo que hablar bien de ellos, pues no lo voy a hacer. Me queda muy claro que una elección en Sinaloa ahorita la gano perfectamente yo, pero una encuesta de Morena, no creo que la gane, porque esa encuesta la hacen ellos”, reclamó.

Jesús Estrada Ferreiro fue Presidente Municipal electo en Culiacán para los periodos 2018-2021 y 2021-2024 por el partido Morena, sin embargo no es un militante registrado del partido.

En 2022 Estrada Ferreiro fue destituido de su cargo por el Congreso de Sinaloa para llevar dos procesos penales, uno por acusación de abuso de autoridad y el otro junto con su comité de adquisiciones por presuntas irregularidades en un contrato de arrendamiento de camiones recolectores de basura.

En calidad de Presidente Municipal destituido, y los procesos penales que enfrenta en vigencia, el pasado mes de noviembre Estrada Ferreiro se registró al proceso interno de Morena buscando la candidatura al Senado de la República.