“No se arrepientan de haber votado por mí nuevamente, se los agradezco. Me compromete más con todos para servirles más allá de lo que he hecho, un esfuerzo adicional, pero también ese esfuerzo se lo pido a ellos para que nos ayuden a gobernar, porque un gobierno como el de Culiacán no es de un solo hombre”.

“Ganamos con mucha ventaja, con mucha diferencia. Eso me satisface porque no va a haber duda ni va a haber pretextos cuando alguien quiera impugnar, o diga que se sintieron defraudados, robados, etcétera”, comentó en una transmisión en vivo emitida en sus redes sociales.

“Lo que hemos hecho creo que ha estado bien hecho, ya si ha habido gente inconforme es porque le afectó en alguna parte de sus intereses, pero repito: los intereses de un grupo no pueden estar por encima de los intereses de un pueblo. El bienestar debe ser para un pueblo, no para unos cuantos. No voy a cambiar en ese sentido, voy a seguir gobernando para un pueblo, no para un grupo”, dijo.