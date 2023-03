Jesús Estrada Ferreiro, ex Presidente Municipal de Culiacán que enfrenta dos procesos penales, se ofreció para ser asesor legal del ex Alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, quien esta semana tuvo las primeras audiencias por delitos relacionados al daño de la hacienda pública municipal.

Estrada Ferreiro expuso que “El Químico” Benítez no se ha acercado a él para solicitar algún consejo, pero que está dispuesto a ser su asesor legal de manera gratuita.

“Yo le podría dar tips. No se trata de negocios”, dijo.

En ambos casos, los ex mandatarios municipales fueron retirados de sus cargos debido a la solicitud de la Fiscalía General del Estado.

Estrada Ferreiro se encuentra señalado de los delitos de desempeño irregular de la función pública y abuso de autoridad: el primero por el arrendamiento de camiones recolectores de basura el 11 de septiembre de 2020, cuyo proceso se realizó por adjudicación directa y representó 117 millones de pesos para las arcas municipales; el segundo delito es por la presunta ofensa verbal lanzada a viudas de policías municipales durante una manifestación.

En junio de 2022, el Congreso local desaforó y destituyó a Estrada Ferreiro, quien ahora se encuentra vinculado por el delito relacionado al manejo irregular de recursos, mientras que por el delito de abuso de autoridad no se ha concretado una vinculación.

En el caso de Benítez Torres, en octubre de 2022 la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa denunció penalmente al Alcalde por un contrato adjudicado de manera directa para la compra de luminarias con la empresa Azteca Ligthing; el contrato representaba 400 millones de pesos, de los cuales se pagaron 60 millones, para la compra de 2 mil 139 luminarias.

Ese mismo mes, “El Químico” fue nombrado Secretario de Turismo estatal por parte del Gobernador Rubén Rocha Moya, tras dejar la Presidencia Municipal de Mazatlán.

En febrero de 2023, la Fiscalía General de Sinaloa solicitó el desafuero de Benítez Torres para comenzar dos procesos penales: uno por el contrato con Azteca Lightning y el otro por la donación de vehículos nuevos que fueron rifados en un convivio del Día de las Madres entre el Gobierno de Mazatlán y ciudadanía.

Estrada Ferreiro afirmó que la única relación que hay entre sus casos y los de “El Químico” Benítez es la cuestión política.

“La única es la cuestión política, aunque si bien es cierto puede que algún Alcalde tenga responsabilidad de algo, pero no es la forma de humillar a la gente de hacer este tipo de cosas. Si hay que hacer algo, pues que lo hagan, yo no voy a hablar ni mal ni bien de él porque no me consta”, resolvió.

Adelantó que, debido a que ambos ex alcaldes acusados ganaron sus cargos bajo el Movimiento Regeneración Nacional, los procesos penales que enfrentan podrían debilitar la credibilidad del partido.

“En Sinaloa si esto sigue adelante Morena no va a ganar”, mencionó.