$!Estrada Ferreiro se registra por el PAN como aspirante a la Gubernatura y a la Alcaldía de Culiacán

El ex Alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, informó que se registró como aspirante del Partido Acción Nacional a las candidaturas para la Gubernatura de Sinaloa y la Presidencia Municipal de la capital del estado.

Con este registro, Estrada Ferreiro buscará convertirse en candidato para los comicios de 2027.

“Mi compromiso es claro: tiempos aciagos requieren liderazgos valientes, comprometidos con la gente y con experiencia probada. El paso es firme, y vamos por más”, expresó en redes sociales.