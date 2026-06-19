Culiacán
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Política

Estrada Ferreiro se registra por el PAN como aspirante a la Gubernatura y a la Alcaldía de Culiacán

El ex Presidente Municipal de Culiacán anuncia su registro y aspiraciones a participar en el proceso electoral de 2027
Damaris Palomares |
19/06/2026 22:14
19/06/2026 22:14

El ex Alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, informó que se registró como aspirante del Partido Acción Nacional a las candidaturas para la Gubernatura de Sinaloa y la Presidencia Municipal de la capital del estado.

Con este registro, Estrada Ferreiro buscará convertirse en candidato para los comicios de 2027.

“Mi compromiso es claro: tiempos aciagos requieren liderazgos valientes, comprometidos con la gente y con experiencia probada. El paso es firme, y vamos por más”, expresó en redes sociales.

Previamente, se le había visto en un restaurante conversando con la dirigente estatal del PAN, Wendy Barajas, así como con la Diputada panista Roxana Rubio, lo que generó diversas especulaciones sobre sus aspiraciones políticas.

Ahora, con el registro formal de su intención de participar en el proceso electoral, Estrada Ferreiro busca consolidar una candidatura rumbo a las elecciones del próximo año.

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