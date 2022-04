Estrada Ferreiro se reunirá con AMLO para hablar del juicio político en su contra; Feliciano Castro se negó a atenderlo

Tras la aprobación del juicio político en su contra en el Congreso del Estado de Sinaloa, el Alcalde Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, dio a conocer que solicitó una audiencia con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, solo para hacerle saber de la situación, pues no existen elementos para inciminarlo.

“Ya solicité una audiencia con él, vamos a esperar a que me llame, no pasa nada”.

“Él debe de saberlo nada más que le voy a contar la película completa, no la versión mía, la versión que es la real, no hay un solo dato que me incrimine en algún delito, ninguno”.

El munícipe declaró que, dos días antes de que se aprobara el juicio en su contra, se reunió con el Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya, quien le pidió que se reuniera el mismo viernes con el Diputado Ambrosio Chávez, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, y con Feliciano Castro, Presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), sin embargo, solo fue recibido por Ambrosio.

Mientras que Feliciano se negó, y posteriormente, ninguno de los dos les respondió las llamadas telefónicas, reveló Estrada Ferreiro

“Fui, hablé con Ambrosio, me recibió muy amablemente, le habló a Feliciano, de hecho el gobernador también le habló a Feliciano y a Ambrosio en cuestión de recibirme, Ambrosio me recibió Feliciano no quiso, ya no me contestó el teléfono ninguno de los dos en la tarde y yo ¿que más puedo hacer? no hay anda más”, detalló.

De acuerdo con el alcalde, los legisladores inciaron el juicio político en su contra sin haberle notificado, por lo que pidió que de manera respetuosa le hagan llegar el documento correspondiente y que no quieran ‘dejárselo tirado’.

“Si ya anunciaron un juicio político, si ya iniciaron pues que me notifiquen, la única petición respetuosa que puedo hacer es que me notifiquen legalmente”.

“Que no quieran tirar la notificación allá en el puente negro a ver si la encontré yo por que hay términos para eso”.

Estrada Ferreiro se mostró tranquilo ante los cuestionamientos de la prensa, pues desconoce los argumentos en los que se basaron los legisladores para probar este juicio; además, dijo este proceso podría generar efervescencia política, así como una mala imagen en algunas dependencias.

“Simplemente, no me tiene inquieto eso, es algo que puede generar efervescencia política, puede generar mala imagen en algunas dependencias, no sé, no entiendo la verdad, no tengo información precisa en qué se están basando para ello, yo no cometí ningún delito”, sostuvo.

El pasado viernes 22 de abril, el Congreso del Estado aprobó la solicitud de juicio político contra el alcalde de Culiacán con 32 votos a favor y siete en contra.