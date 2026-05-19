$!Estrechan lazos UAS e IMSS-Bienestar; buscan fortalecer campos clínicos y servicio social

Ambos titulares coincidieron en la importancia de que los jóvenes universitarios desempeñen su servicio social en entornos seguros, dignos y de alta calidad, fundamentales para su capacitación continua en el área de la salud.

Durante el encuentro, las autoridades se enfocaron en la optimización y apertura de nuevos campos clínicos para estancias estudiantiles, así como en la asignación estratégica de brigadistas.

Con el firme objetivo de garantizar las mejores condiciones para el desarrollo profesional de los estudiantes, el Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina, sostuvo una reunión de trabajo con el Coordinador Federal del Programa IMSS-Bienestar en la entidad, Julio César Quintero Ledezma.

La colaboración entre la UAS y el IMSS-Bienestar no se limitará únicamente a la medicina y la enfermería.

La reunión abrió la pauta para una integración más amplia, donde estudiantes de las áreas jurídicas, economía y administración también podrán realizar prácticas y servicio social dentro de la institución de salud.

Con esta apertura, el IMSS-Bienestar busca fortalecerse con el talento multidisciplinario de la máxima casa de estudios sinaloense, ofreciendo a cambio una experiencia laboral invaluable para los jóvenes en diversas áreas del conocimiento.

Para consolidar estos esfuerzos, se anunció la próxima firma de un convenio de colaboración institucional.

Este acuerdo formalizará las bases del trabajo en equipo, diseñado para impactar positivamente tanto en el crecimiento de los alumnos como en la calidad de la atención médica que recibe la sociedad sinaloense.

En el seguimiento operativo de estos acuerdos participarán Gerardo López Ojeda, jefe de Educación e Investigación del IMSS-Bienestar, y Jesús Enrique Sánchez Zazueta, director de Vinculación de la UAS.