$!Estrella Palacios, primera Alcaldesa de Mazatlán, se inscribe en contienda de Morena por Sinaloa

La Presidenta Municipal con licencia de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez, formalizó este sábado su registro en el proceso interno de Morena para la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sinaloa, durante la jornada de inscripciones realizada en el World Trade Center de la Ciudad de México.

Estrella Palacios hizo historia al convertirse en la primera mujer electa para encabezar la Presidencia Municipal de Mazatlán en noviembre de 2024.