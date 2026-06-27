$!Estrella Palacios, primera Alcaldesa de Mazatlán, se inscribe en contienda de Morena por Sinaloa

La Presidenta Municipal con licencia de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez, formalizó este sábado su registro en el proceso interno de Morena para la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sinaloa, durante la jornada de inscripciones realizada en el World Trade Center de la Ciudad de México.
Estrella Palacios hizo historia al convertirse en la primera mujer electa para encabezar la Presidencia Municipal de Mazatlán en noviembre de 2024.
Sin embargo, a poco más de un año y medio al frente del Ayuntamiento solicitó licencia temporal por hasta seis meses a la Alcaldía de Mazatlán para participar en el proceso interno de Morena, considerada la antesala para la designación de la candidatura del partido a la gubernatura de Sinaloa en el proceso electoral de 2027.
Al anunciar su decisión, Palacios Domínguez sostuvo que buscaría la coordinación estatal de Morena con el objetivo de representar al movimiento en Sinaloa.