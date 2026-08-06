Estrella Palacios respalda a la administración interina de Mazatlán y llama a mantener coordinación por la seguridad

La presidenta municipal con licencia de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez, expresó su respaldo a la administración municipal encabezada por Minerva Osuna Zavala y aseguró que existe coordinación entre los tres niveles de gobierno para reforzar la seguridad en el puerto.

Al ser cuestionada sobre la situación que enfrenta Mazatlán en materia de seguridad, Palacios Domínguez manifestó su solidaridad con la población y destacó el envío de más elementos federales para fortalecer las acciones de seguridad.

“Toda mi solidaridad para las personas de Mazatlán. Sé que en estos momentos están trabajando los tres niveles de gobierno para reforzar la seguridad en Mazatlán. La Presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, envió 2 mil elementos más a Mazatlán para reforzar la seguridad precisamente”, defendió.

La morenista, quien actualmente participa en el proceso para la coordinación de la defensa de la cuarta transformación y soberanía nacional en Sinaloa, aseguró que la alcaldesa provisional, Minerva Osuna Zavala, ha mantenido atención permanente a los asuntos prioritarios del municipio.

“La arquitecta Minerva Osuna está haciendo muy buen trabajo en Mazatlán, está al pendiente, asiste todos los días a las Mesas de Construcción de Paz, donde se ven esos temas relevantes”, dijo.

Respecto al desprendimiento de rocas registrado en el Cerro del Faro, señaló que el caso ya fue atendido por las autoridades de Protección Civil y que corresponde a la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) realizar los estudios necesarios para prevenir nuevos incidentes.

“En cuanto a lo que mencionas del Faro de Mazatlán, fue atendido por Protección Civil y ahorita se están haciendo los análisis pertinentes por parte de Asipona, ya que está resguardado por esta entidad federal, para poder prevenir cualquier accidente en un futuro”, mencionó.

Palacios Domínguez sostuvo que la prioridad debe ser mantener el trabajo coordinado entre los gobiernos federal, estatal y municipal para fortalecer la seguridad tanto en Mazatlán como en el resto de Sinaloa.

“Yo creo que ahorita lo más importante es continuar con ese trabajo que se tiene en los tres niveles de gobierno para reforzar la seguridad en Mazatlán y en todo Sinaloa”, dijo.