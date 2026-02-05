$!Estrena pueblo de San Pedro de Rosales, en Navolato mural de paz camino a ser Pueblo Señorial

SAN PEDRO._ La villa heroica de San Pedro de Rosales estrenó su primer mural en la escuela primaria General Antonio Rosales como parte de los esfuerzos por convertirse en Pueblo Señorial durante la próxima convocatoria del distintivo. El mural “La Paz es Amor, Libertad y Sinceridad” tomó forma a partir de las ideas y la participación de niñas, niños y adolescentes de esta institución y de la secundaria técnica local Gracias al artista leyvart7.

“Refleja cómo el trabajo colectivo puede transmitir valores, fortalecer la convivencia y dejar mensajes positivos que perduran”, precisó Suma Sociedad Unida IAP bajo el programa Vamos Pintando con gestiones de EMUN, Empresarios por Navolato. El presidente de EMUN, Jorge Quevedo Beltrán, agradeció el valioso apoyo de Suma por su colaboración al proyecto de murales para la Villa Heroica que ahora muestra a través del mural la cultura, tradiciones, flora y fauna de la región, además de hechos y personajes históricos emblemáticos.

Sobre los trabajos por obtener este título, Quevedo Beltrán indicó que las gestiones ante la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Economía de Sinaloa continúan para lograr activar como un nuevo polo de desarrollo económico a esta zona rural de Navolato con potencial vocación turística.