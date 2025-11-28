$!Estudia investigador de la UAS efecto de la luz de pantallas, LED y dispositivos en supresión de melatonina

Un investigador de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la UAS halló efectos de la iluminación habitacional en la supresión de melatonina, analizó cómo ciertos tipos de luz artificial alteraron el ciclo circadiano y, con ello, distintos procesos fisiológicos esenciales para el bienestar humano.

El doctor Emiliano Terán Bobadilla, investigador de la FCFM, explicó que el estudio surgió ante la creciente exposición de la población a fuentes de luz azul provenientes de pantallas, lámparas LED y dispositivos electrónicos.

Señaló que este tipo de iluminación, aunque necesaria para mantener el estado de alerta durante el día, generó una disrupción significativa en la producción nocturna de melatonina, hormona indispensable para iniciar y sostener un sueño de calidad.

El miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, detalló que la investigación se apoyó en los fundamentos de la transcripción genética que regula la secreción de melatonina en la glándula pineal.