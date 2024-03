CULIACÁN._ Un estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa presentó una denuncia penal en contra de trabajadores de la institución, por la probable comisión del delito Contra la Libertad de Expresión.

Óscar Octavio Mata Portugal, quien también es integrante del Movimiento Democrático Estudiantil, realizó la denuncia en contra de Ernesto Quintero Esparragoza, encargado de Control Escolar de dicha Unidad Académica, Rebeca Quintero Astorga, ayudante de la coordinadora académica de la secretaria académica y de Fernando Vargas Bastidas, secretario particular del director de la Unidad.

Comentó que decidió interponer su denuncia a raíz de que hace un mes, profesores de su Facultad solicitaron aplazar un día de clases para manifestarse en el Congreso del Estado y él, al estar en desacuerdo con esa solicitud, elaboró una cartulina con el reglamento del personal académico, que señala que los docentes deben presentarse a trabajar en su horario acordado.

“Sale una persona de la Dirección, bueno, en este caso, el secretario de Control Escolar y me dice ‘¿Sabes qué? Ya me tienes harto’ Y empieza un jaloneo y yo empiezo a defender esa cartulina que es mi libre expresión. Entonces, es así como yo me doy cuenta de que están violando mis derechos, no nomás esa vez, han sido otras ocasiones pero esa vez se pasó de la línea”.

Anteriormente, había puesto una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, dijo; sin embargo, ante la falta de respuestas del organismo autónomo, decidió acudir ante otras instancias como la Fiscalía General del Estado.

Recordó que desde marzo de 2023 ha participado en manifestaciones estudiantiles dentro de la Facultad de Derecho, quienes piden haya democracia para elegir a las autoridades universitarias, indicó.