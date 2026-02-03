$!Estudiante de maestría de la UAS desarrolla asistente virtual para optimizar trabajos de construcción

Un estudiante de maestría de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Sinaloa trabaja en desarrollar un asistente virtual, respaldado por Inteligencia Artificial, que permite procesos más eficientes, precisos y accesibles. En este contexto, desde la UAS se impulsan proyectos de posgrado que buscan acercar metodologías avanzadas a la práctica profesional, con aplicaciones directas en el diseño de infraestructura cotidiana.

Johan Maximiliano Carreón Hernández, estudiante de la Maestría en Ingeniería de la Construcción, dio a conocer su proyecto de tesis titulado “Desarrollo de un asistente virtual para el diseño óptimo de vigas de concreto reforzado mediante técnicas metaheurísticas”, el cual tiene como objetivo crear una aplicación web interactiva que permita al usuario diseñar vigas estructurales de manera optimizada, tomando como caso de estudio una cochera, validada bajo la normativa vigente. Explicó que el proyecto actualmente se apoya en modelos matemáticos derivados de la inteligencia artificial, específicamente en algoritmos metaheurísticos, los cuales funcionan como métodos de búsqueda inteligente para encontrar soluciones óptimas con un menor costo computacional; detalló que estas técnicas permiten cumplir con las normas técnicas, garantizando diseños eficientes, seguros y alineados a los criterios normativos actuales.

Carreón Hernández señaló que, aunque el alcance del proyecto se delimita a un caso de estudio específico, la arquitectura del sistema ha sido diseñada de manera modular, lo que permitirá en el futuro integrar otros elementos estructurales como columnas, armados o análisis sísmicos. Asimismo, destacó que las técnicas utilizadas pueden adaptarse a distintos problemas de ingeniería, siempre que se definan adecuadamente las restricciones, el espacio de búsqueda y los objetivos del diseño.