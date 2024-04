Estudiantes de intercambio que están estudiando en alguna unidad académica de la Universidad Autónoma de Sinaloa denunciaron que van dos meses que no les llega el pago de la beca que cubre los gastos de hospedaje y alimentación, que son de 5 mil pesos al mes.

Hablaron con el coordinador de los intercambios, Marco Iván López Delgado, y les dijo que una de las opciones era hospedarse en la Casa del Estudiante, pero que no estaba en óptimas condiciones y era poco el espacio para muchas personas.

Johan Steven Morales Pineda, de Colombia y que está estudiando un programa de la Facultad de Contaduría y Administración, comentó que les dieron el primer pago en febrero que fue de 10 mil pesos, pero que a los meses siguientes ya no les llegó.

“Pero ya para el siguiente mes empezó este tema retardarse con el pago. Pasó Semana Santa, no nos dieron solución de nada, la única opción es que nos llevaban a la Casa del Estudiante, pero la verdad esa no está en óptimas condiciones”, comunicó.

“Se supone que aquí no tenemos plata, no tenemos dinero y teníamos que llevar sábanas, cobijas, almohadas, utensilios de cocina... Aparte es un espacio muy reducido para tantas personas”, mencionó Morales Pineda.

Otra de las opciones que les dieron fue que en la Casa del Académico les darían el desayuno y la comida, pero que de todas maneras tenían que solventar los gastos del transporte y los tiempos no les alcanzaban a la mayoría de los estudiantes, así que no fue una opción viable.

Después de eso, Kendry Padilla Barceló, colombiana y estudiando también en la FCA, comentó que optaron por llevarles despensa a las casas donde se están hospedados, pero lo que les llevaron les alcanzaba para tres días, pues eran una cartera de huevo, sal, azúcar, frijol, café, aceite, dos latas de atún, otras dos latas de granos de elote y jabón para su ropa. Esto sin contar que, en algunos casos, están viviendo nueve personas en una casa.

Además, la renta no la han podido pagar y sus arrendatarios ya les exigieron desde el mes pasado el adeudo.

Asimismo, los directivos se comprometieron con los arrendatarios a pagarles lo que debían de renta el lunes pasado, pero no lo hicieron.

Es por ello que algunos de los estudiantes comenzaron a trabajar informalmente en trabajos de jornada laboral de 10 horas y con un sueldo de mil pesos a la semana, como es en el caso de Osmar Andres Núñez Mora.

Kendry Padilla Barceló, colombiana y estudiante de la FCA, dijo que les molesta que se haga un mal servicio, pues les prometieron la beca y no han cumplido.

“Realmente lo que nos molesta que aquí las personas han tenido muy mal servicio, en general, la administración de la UAS ha tenido un muy mal servicio para con nosotros”, manifestó.

Padilla Barceló le comunicó su situación al director de la FCA, Víctor Manuel Mízquiz Reyes, que es donde está estudiando, esto para tratar de encontrar otras medidas de solución a su problemática económica.

Sin embargo, la estudiante destacó que Mízquiz Reyes no les dio una alternativa, sino que después les contó a otras personas que asisten a clases de ella y se burlaron de su situación.

“El día de hoy, esta mañana precisamente, iba entrando y me siento en esta mesa y él estaba ahí con otras personas, literalmente lo cogió a burla. Le estaba diciendo a ellos ‘ah, a mí se me acercaron dos niñas de intercambio a quejarse de la beca y la respuesta que les di, es que ellas no podían venir aquí sin plata’...”, señaló.

“Realmente estamos sintiendo que mendigamos algo que nos ganamos, porque si tú participas, tú te postulas, tú te lo ganas. No te lo están regalando, tú te lo ganaste”, indicó.

Erika Villa, peruana y estudiante de la Facultad de Derecho, exigió que la universidad les cumpla la beca, pues ellos lo único que han hecho es salir de su lugar de origen para aprender nuevas cosas, no para pasar carencias.

“Lo que realmente aquí se quiere es que se haga, se cumpla con el compromiso que pues, uno viene y en la aceptación de la carta dice 25 mil pesos, entonces lo que quiere uno es que se cumpla eso”, expresó.

“Porque uno ya cubre sus gastos innecesarios, pero lo que dice la beca es que cumple la alimentación y la estadía aquí. Muchos ya están empezando a trabajar y no están estudiando como debe de ser. Uno no viene de su país a pasar carencias y hacer como discriminado en los actos laborales en dentro de las aulas y todo ello”, manifestó la estudiante.