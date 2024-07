Estudiantes de la Universidad Autónoma de Sinaloa señalaron estar de acuerdo con el desistimiento del Congreso local en el litigio con la institución educativa, al considerar que el diálogo es la mejor manera para acabar con el conflicto que hay entre el Gobierno y la universidad.

Francisco Pérez, estudiante de la Facultad de Psicología e integrante del Movimiento Democrático Estudiantil, consideró que hay un buen ánimo por dejar de aplazar cambios a la Ley Orgánica de la UAS.

“Ese desistimiento por parte del Congreso del Estado podría llegar a ser malentendido por la población general, quizá pueda llegar a parecer un signo de debilidad, pero creo que yo que lo que se busca con eso es construir acuerdos y establecer un diálogo con las autoridades universitarias”.

Óscar Mata, estudiante de la Facultad de Derecho y también integrante del Movimiento Democrático Estudiantil, llamó al Encargado de Despacho de Rectoría, Robespierre Lizárraga Otero a que atienda su situación jurídica.

“Han dicho una y otra vez que son perseguidos políticos, no. No son perseguidos políticos, lo que pasa es que están en una nube en la cual no permiten que sean juzgados por los atropellos que han cometido por más de 18 años”.

El pasado viernes 28 de junio, el Congreso del Estado de Sinaloa desistió de la disputa legal que mantenía con la Universidad Autónoma de Sinaloa, al respecto de un amparo que interpuso la institución para dejar sin efecto los artículos 3,19,51,59 y 69 de la Ley de Educación Superior de Sinaloa.