Jóvenes estudiantes de la Universidad Autónoma de Sinaloa denunciaron un aumento del 56 por ciento del costo de inscripción anual, al pasar de mil 595 pesos en el 2024 a 2 mil 500 pesos en este año.

Un estudiante de la Facultad de Psicología, que prefirió mantener su anonimato por temor a represalias, indicó que las autoridades universitarias no hicieron ningún anuncio al respecto.

“Ayer fue que se acaba de dar la noticia de que se aumentó la cuota y no se dio diálogo, no fue abierto de que ‘oigan, vamos a ver si aumentamos’, fue de ‘ya está el recibo ahí y van a pagar más’, no hay apertura en ese aspecto”.

De acuerdo al desglose de pagos del año anterior, los estudiantes debían pagar 818 pesos por la inscripción, 491 de cuota de laboratorio, 74 por deporte y una cuota extraordinaria de transporte de 212 pesos. Ahora el desglose contempla mil 300 pesos de inscripción, 700 de cuota de material de apoyo, 200 por deporte y 300 pesos por transporte.