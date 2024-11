$!Estudiantes de la UAS en Culiacán se suman a exigencia de votaciones democráticas en elección de directores

Para la elección, la institución se apegará a la Ley Orgánica anterior que implica la intervención de la Comisión Permanente de Postulación, y no habría voto directo y universal de la comunidad universitaria como lo estipula la nueva Ley entrada en vigor el pasado 2 de octubre.

“Apoyamos el posicionamiento que hicieron ayer los compañeros de la Facultad de Turismo en Mazatlán, compartimos totalmente, estamos a favor de la Ley Orgánica que se aprobó, buscamos que se nos reconozca y que se escuche la voz de los estudiantes y que la dirección de la universidad tenga que ir, a la escuela, a la academia y a la formación”, mencionó Estefanía Higuera, alumna de cuarto grado de la Facultad de Psicología Culiacán.

“Se abrió convocatoria para cambiar direcciones a nivel Estado y queremos participar en ellas, la Faculta de Psicología no es una de ellas la que metió en convocatoria pero sí otras facultades y queremos participar en ellas, que nuestra voz sea escuchada como estudiantes”, indicó Estefanía Higuera.

Además, la alumna denunció que en la Facultad de Psicología, en Culiacán, existen deficiencias en la impartición de materias de algunos profesores, mismas que se han denunciado pero sin que se atiendan de manera formal.

Manifestó que, han hecho comunicación con alumnos y alumnas de primer año de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas los cuales, también han manifestado incompetencia por parte de sus profesores.

“Esa es la situación que se está viviendo en Psicología y como estudiantes decidimos unirnos en todas las facultades, en todas las escuelas, alrededor de todo el estado, ayer se tuvo un acercamiento con el campus en Los Mochis de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, son muchachos que aunque no han vivido a gran escala como aquí en Culiacán, acoso agresión, represión son alumnos que están preocupados por su educación. Son alumnos de primer año que sienten que no tienen maestros competentes, igual que como se da en algunos casos aquí en Culiacán”.

La alumna María Belem, de cuarto grado de la Facultad de Psicología en Culiacán y el alumno Carlos García, estudiante de doctorado en la Facultad de Historia, señalaron que buscan se respeten los derechos de los estudiantes y se acate la democratización en la institución.

“Nosotros como estudiantes tanto de la facultad y otras facultades de la Universidad buscamos eso mismo, que respeten los derechos, la democracia de todo estudiante, que no se le demerite al estudiante, igual a los maestros que también sean competentes, que estén preparados porque no nada más está nuestra generación, viene otras generaciones y lo que no queremos que pase este tipo de situaciones, que nosotros ahorita estamos viviendo”, dijo María Belem.

“Tienen que tener la oportunidad los jóvenes que van entrando a las preparatorias, a la universidad de poder tener una formación y una información de todo lo político y cuál va a ser su camino y cuáles son las decisiones que se van a tomar posteriormente”, expuso Carlos García.