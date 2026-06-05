Estudiantes de la UAS logran amparo contra elección de consejeros universitarios

CULIACÁN._ Un grupo de estudiantes de la Universidad Autónoma de Sinaloa informó que un tribunal federal ordenó revisar nuevamente el amparo que promovieron contra las elecciones de consejeros universitarios y consejeros técnicos, al considerar que existen elementos para analizar las presuntas irregularidades denunciadas durante el proceso.

En conferencia de prensa este viernes, alumnos de diversas facultades señalaron que las elecciones se realizaron sin respetar los tiempos establecidos por la normatividad universitaria, lo que impidió la participación de más estudiantes y la conformación de planillas alternativas.

Marcos Urbina, estudiante de la Facultad de Psicología, indicó que la impugnación fue respaldada por alumnos de distintas escuelas y facultades. Recordó que inicialmente el recurso legal fue desechado por una jueza de distrito, pero posteriormente un tribunal colegiado determinó que el caso sí debía ser analizado de fondo.

“Después de seis meses, el Tribunal de Mazatlán nos da la razón en materia legal de que sí existía, sí teníamos razón en quejarnos. Que sí existían violaciones tanto a la Ley Orgánica como a la Ley Interna de Elecciones de la UAS”, expresó.

“Después de seis meses de haber sido tachados como personas que ni siquiera pertenecemos a nuestra universidad, hoy podemos decir que sí, teníamos razón en quejarnos y esta demanda sí tiene todo el derecho de proceder”.

Por su parte, Alejandro Molina, estudiante de la Facultad de Derecho, explicó que la inconformidad surgió porque en varias unidades académicas se presentó una sola planilla y las votaciones se efectuaron prácticamente de inmediato, sin periodos suficientes para campañas o promoción de propuestas.

Según los inconformes, la Ley Orgánica de la UAS establece plazos que deben garantizar que la comunidad universitaria conozca a los aspirantes y pueda participar en condiciones de igualdad.

Los consejeros universitarios y consejeros técnicos son representantes de alumnos y docentes que forman parte del máximo órgano colegiado de gobierno de la Universidad.

Entre sus atribuciones se encuentran participar en la discusión y aprobación de asuntos académicos y administrativos, además de solicitar información y rendición de cuentas sobre el funcionamiento de las facultades y de la propia institución.

Además, denunciaron que muchos estudiantes desconocían las etapas del proceso electoral y que, en algunos casos, las votaciones se realizaron dentro de los salones de clase, situación que habría afectado la secrecía del voto.

“Esta circunstancia imposibilitó un entorno libre de expresión y restó total transparencia al proceso de votos”, destacó.

Los estudiantes señalaron que, de obtener una resolución favorable, podrían repetirse las elecciones de consejeros en algunas de las facultades que participaron en la impugnación, entre ellas Derecho, Psicología, Odontología y Biología.

José de Jesús González Cervantes, secretario general del Frente Estudiantil Sinaloense, afirmó que las inconformidades no se limitaron a la zona centro del estado, sino que también se registraron en otras unidades académicas de la universidad.

El dirigente estudiantil sostuvo que la forma en que se integran los consejos universitarios es relevante porque estos organismos tienen facultades para supervisar asuntos internos y solicitar información sobre el manejo de recursos y las decisiones que se toman dentro de las facultades.

Los estudiantes hicieron un llamado a la comunidad universitaria a mantenerse informada y participar en los asuntos internos de la institución, mientras el juicio de amparo continúa su curso en los tribunales federales.

“Si bien los amparos se lograron interponer principalmente por facultades y unidades académicas de la zona Centro, la problemática en verdad fue general en Universidad Autónoma de Sinaloa en esta elección para la selección de personas titulares de las Consejerías Técnicas Universitarias, por ejemplo, yo puedo poner el caso de la ciudad de Los Mochis... la Facultad de Derecho y Ciencia Política, por ejemplo”.