$!Estudiantes de la UAS realizan segunda marcha, ahora rumbo al Congreso del Estado

Estudiantes de preparatoria de la Universidad Autónoma de Sinaloa se movilizaron al Congreso del Estado este jueves, en lo que sería la segunda marcha en menos de una semana, para denunciar inconformidades contra autoridades de la institución.

La movilización partió desde la Plazuela Rosales, en Culiacán, alrededor del mediodía.

Montados en una camioneta y a pie, decenas de alumnos mostraron pancartas con mensajes de inconformidad con el Rector Jesús Madueña Molina.

Entre las peticiones señalaban la impugnación del proceso de elección del Consejo Universitario, la destitución de Madueña Molina, así como mejoras en la calidad educativa de la institución.