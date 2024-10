Algunos estudiantes expresaron su sentir sobre retornar a clases presenciales, Ángel, estudiante de la Licenciatura en Derecho, mencionó que aunque no aprende lo suficiente en clases en línea, no se siente muy cómodo de regresar al aula, debido a que tiene la sensación de que podría presentarse un hecho de violencia alrededor de la UAS.

“Porque en sí, cuando pasa algo y tú estás ahí en el momento, tú no sabes; no me siento cómodo como tal”.

Mientras que hay otros que se sienten contentos de regresar a su salón, como Josué, de Ingeniería Financiera, porque ahora puede interactuar con sus compañeros y eso le permite aprender mejor, percibió que sólo 13 de 50 alumnos de su grupo acudieron a clases.

“Era un mes de estar en contingencia dentro de las casas, me siento feliz porque ya regresamos a clases, se aprende mejor y con los amigos, se divierte uno más”.

En ese sentido, mencionó que en su salón hay compañeros que vienen de fuera y que a pesar del riesgo que implica viajar en carretera ante la posibilidad de encontrarse con gente armada, acuden a la escuela, como uno de sus amigos que vive en Guamúchil.

Al interior de la Casa Rosalina, las finanzas de algunos comercios también se han visto mermadas, es el caso de Mosíah Cervantes, quien tiene su taquería desde casi 20 años en la institución, señaló que ante la falta de trabajo tuvo que buscar otras alternativas para percibir ingresos, como hacerse promoción para eventos sociales.

“Estuvieron muy bajas las ventas con todo esto, y están todavía, no ha habido normalidad y pues estamos esperando a ver qué pasa todavía, si los muchachos tienen ganas de venir a comer”.