$!Estudiantes de la UAS se manifiestan por espionaje en el baño de mujeres

“Entonces, a mí no se me hace justo que este caso lo estén minimizando, cuando no sabemos cuántas chicas y maestras entraron a un baño de tutorías, el baño de tutorías es una oficina donde hay oficinitas y hay cubículos, entonces, ¿cómo pudo entrar un joven a un baño, tener la maldad de poner un teléfono y poner a grabar a chicas? Y la chica se dio cuenta, la chica me contactó, se dio cuenta y se estaba lavando las manos y dice que volteó para arriba y cuando volteó para arriba miró el teléfono”.

María Fernanda indicó que podría haber alrededor de 50 víctimas, aunque dijo que podría haber más, por lo que aquellos con las que tiene comunicación están siendo asesoradas legalmente, al tratarse de un delito.

“Las chicas están mal, tienen miedo, están mal, unas me hablan, otras me dicen ‘no sé, si vaya, tengo miedo’, unas hasta han pensado en salirse de la misma Facultad por que se están dando en cuenta que nuestra Facultad está en decadencia, tanto del directivo como de la escuela”.

En esta misma manifestación, demás estudiantes y docentes levantaron la voz por situaciones en particular, como Estefanía, estudiante de la Facultad de Psicología indicó que la maestra Kenia Margarita Ponce Peña fue víctima de un intento de feminicidio por otro trabajador de la Universidad, por lo que la docente interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado.

“En la Facultad de Psicología, lo que están haciendo es proteger a su agresor y a las audiencias, a las que yo fui y vi los videos, y vi como se llevaban al presunto responsable detenido, fueron 20 o 30 personas a apoyar al agresor, no fue nadie a apoyar a la maestra y nada más se dedican a revictimizar, diciendo que no es cierto, que son problemas personales y a seguirla atacando”.