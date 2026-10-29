$!Estudiantes de la UAS simulan Cabildo en su visita al Palacio Municipal

Jóvenes universitarios de la UAS simularon una sesión de Cabildo el 29 de octubre en el Palacio Municipal de Culiacán para complementar su formación académica y comprender la administración pública local. El programa “Conoce Tu Ayuntamiento” llevó a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Sinaloa a las instalaciones del Palacio Municipal de Culiacán.

El objetivo fue que conocieran de cerca el funcionamiento de la administración pública municipal. Esta visita forma parte de una nueva edición del programa municipal “Conoce Tu Ayuntamiento”, diseñado para acercar a la comunidad, especialmente a los jóvenes, al trabajo de las autoridades locales y a la importancia de la participación ciudadana en la toma de decisiones.

Durante la visita, los estudiantes participaron en una simulación de sesión de Cabildo. En esta actividad, interactuaron con sus profesores para relacionar los conocimientos adquiridos en el aula con las sesiones ordinarias y los protocolos del órgano colegiado. El recorrido contó con la participación de docentes de la Facultad de Ciencias Políticas y Estudios Internacionales, entre ellos el doctor Topiltzin Jafet Juárez Uriarte y la maestra Rosalinda Gámez Gastélum. La maestra, de la Facultad de Políticas Públicas, señaló que la actividad vinculó los contenidos de la materia Estructuras del Poder y Políticas de Gobernanza con la práctica real del ayuntamiento.