$!Estudiantes de Medicina de la UAS deslumbran en el ‘Embrio Blast 2026’

En un despliegue de creatividad y rigor académico, la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Sinaloa clausuró con éxito la Semana de Ciencias Básicas 2026 mediante la cuarta edición del evento de divulgación científica ‘Embrio Blast 2026’. Esta iniciativa busca transformar la educación médica tradicional al integrar el conocimiento teórico con la práctica creativa de los alumnos de primer año. El evento congregó a una impresionante cifra de aproximadamente mil 200 estudiantes, distribuidos en 26 grupos, quienes convirtieron el recinto en un espacio de entendimiento sobre el desarrollo humano, abarcando desde la concepción hasta el nacimiento.





A través de la elaboración de maquetas detalladas, carteles y exposiciones, los futuros médicos explicaron procesos complejos como la fecundación, los ciclos menstruales y la gestación de 38 a 40 semanas. Luis Alberto González García, Director de la Facultad de Medicina, destacó la evolución que ha tenido este proyecto hasta consolidarse como una plataforma fundamental de enseñanza. “Es una manera de enamorar a los alumnos con la ciencia básica, que es el sustento de todo lo que sigue en su carrera clínica. Ver cómo se apropian del conocimiento y lo expresan de forma activa, superando las expectativas cada año, es de gran satisfacción para nuestra comunidad”, señaló González García.





Por su parte, Ángel Radamés Rábago Monzón, integrante de la Academia de Histología y Embriología, subrayó la relevancia de este ejercicio para la formación profesional. “Este evento refrenda los procesos desde la concepción hasta el nacimiento, cumpliendo con los ejes primordiales de innovación, enseñanza y aprendizaje a través de la integración del conocimiento. Queremos formar estudiantes integrales que puedan vincular estas ciencias básicas con especialidades clínicas futuras como la ginecología y la obstetricia”, compartió Rábago Monzón. La jornada no solo fue expositiva, sino también competitiva con un comité de evaluadores expertos calificó los trabajos, otorgando premios a los tres primeros lugares en las categorías de maquetas y exposiciones para incentivar la excelencia científica entre el alumnado.



