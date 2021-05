Los estudiantes de la Facultad de Odontología se van a graduar en tiempo y forma y cuando se dé el regreso a clases en modalidad mixta tendrán que llevar un taller o diplomado mediante el cual solventarán las prácticas que, por la pandemia, al igual que las clases presenciales, fueron suspendidas, informó el Secretario General de la Universidad Autónoma de Sinaloa, doctor Gerardo Alapizco Castro.

La UAS hace la aclaración ante acusaciones de alumnos de la Facultad de que tendrían que repetir el año.

Alapizco Castro explicó que desde que inició la pandemia por Covid-19 la Universidad tuvo que modificar muchos de sus planes y programas de estudio, además de que se emigró de las clases presenciales a las virtuales.

Aclaró que no hay motivo para que los alumnos que cursan el último año de la carrera de Odontología pierdan el año o la posibilidad de graduarse, ya que la Universidad a través de su Rector, el doctor Juan Eulogio Guerra Liera, ha venido anunciado que los estudiantes, sobre todo los del área de la Salud cuando se incorporen a las clases presenciales, y que seguramente serán los primeros en regresar a sus actividades académicas, van a realizar algunos talleres para realizar sus prácticas y lograr salvar y sacar su último año sin problemas.

“No tiene la Universidad por qué cobrarles ningún diplomado ante esta situación difícil y este año tan complicado que hemos vivido, de tal forma que ellos van a llevar sus prácticas, van a irse a su servicio social; en ningún momento se les ha dicho que no se van a graduar, se van a graduar, no van a pagar (...) los diplomados o talleres van a ser completamente gratuitos (...) para lograr de alguna manera solventar lo que no llevaron este año, ellos van a realizar talleres, incluso se está trabajando en la Unidad Académica de Odontología un taller sin costo alguno, así lo ha instruido el Rector”, enfatizó.

El funcionario universitario afirmó que los estudiantes de último grado se van a graduar en tiempo y forma como está estipulado en su programa, lo único es que sí van a tener que llevar sus talleres, sus prácticas de octavo y noveno semestre, cuando inicien su Servicio Social ya que se regrese a las aulas.

“Ya se ha platicado con la directora de la Unidad Académica que los jóvenes van a terminar, van a graduarse sin mayor problema pero tendrán que llevar y solventar una serie de prácticas en forma de talleres o diplomados y eso lo van a realizar durante su servicio social (...) este no es un problema exclusivo de la Universidad Autónoma de Sinaloa, es un problema mundial, global, y los más afectados han sido los jóvenes del área de la Salud como Medicina, Enfermería, Odontología, Nutrición, Gericultura, etc., pero de alguna manera en todas esas áreas ya se está trabajando en una serie de talleres para llevar esas actividades y prácticas de laboratorio”, aclaró.

Alapizco Castro agregó que sobre todo los alumnos que están en grados avanzados no tienen por qué detenerse en su egreso, la Universidad está comprometida con ellos y lo más importante que hizo fue salvaguardar la salud de sus estudiantes y demás comunidad universitaria por ello “sin ningún problema la Universidad garantiza que esos jóvenes se van a poder graduar” pero van a llevar a cabo esos talleres que reiteró, no se van a cobrar.