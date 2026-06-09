$!Estudiantes de primaria fomentan la paz al ritmo de hip-hop, en Culiacán

Alumnos de la escuela primaria Antonio Orozco Coronado, ubicada en la colonia Los Huizaches, clausuraron este martes el taller “Se Acabó el Silencio Tierra Fértil” promoviendo la paz con hip-hop y compartiendo carteles. El evento, organizado por Suma Sociedad Unida en alianza con el colectivo “Se Acabó el Silencio”, demostró el potencial de la cultura urbana como herramienta de transformación social para niños de cuarto a sexto grado. Bony Gálvez, facilitador del taller y aliado de Suma desde hace cinco años, explicó que el objetivo primordial es promover la cultura de la paz utilizando el hip-hop para empoderar a los menores.









“Le cambiamos el enfoque completamente a lo que es el rap, siempre promoviendo los valores, la cultura, el respeto y también la sana convivencia con ellos””, enfatizó Gálvez. A pesar de enfrentar una apatía inicial, tras 13 días de trabajo intensivo, los estudiantes lograron soltarse y participar activamente en la creación de bocetos y rimas. “Normalmente llegamos a la escuela y son un poquito animados, pero en esta escuela notamos un poquito más de apatía, pero es normal. Conforme van bandos de taller, empiezan a soltarse un poquito más”, compartió. La clausura incluyó la presentación de equipos, quienes expusieron carteles realizados como si fueran grafitis y, en las presentaciones, los alumnos compartieron definiciones sobre valores fundamentales. Los alumnos compartieron definiciones de palabras como la justicia, como el acto de dar a cada quien lo que le toca sin hacer trampa, mientras señalaban la unidad como trabajar en equipo porque juntos logran más.







