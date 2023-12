CULIACÁN._ El olor a soldadura y humo invadió el ambiente, venía desde los pits. Metal, llantas, y circuitos invadieron las mesas de los equipos que participaron en la edición de décimo aniversario de las batallas de robots organizadas por el Instituto Tecnológico de Culiacán, la cual se denominó “Leyendas”.

Las robobatallas, como son popularmente conocidas, aglomeraron no solamente a estudiantes del Tecnológico, sino también a niñas y niños de primaria que ocuparon las primeras filas frente al cuadrilátero; y además asistieron algunos estudiantes del Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios No. 224.

Aunque algunos pudieran pensar que los robots son juguetes, las robobatallas no son cosa de juego. Todo se vale con tal de permanecer en el ring, excepto utilizar armas que lancen fuego, ácido o proyectiles libres; pero de ahí en fuera, se trata de dejarlo todo en la lona, es declarado ganador el robot que no quede inmóvil, que no haya caído del área de batalla.