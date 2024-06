Estudiantes de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Sinaloa denunciaron presunto acoso, hostigamiento, represión y maltrato por parte de profesores y directivos de la facultad, encubiertos por las autoridades de la universidad.

Detallaron que dentro de la facultad hay situaciones que perjudican el desempeño escolar de los alumnos y alumnas de distintos grados, como la asignación de profesores incompetentes, hostigamiento por parte del personal administrativo, violencia de género a estudiantes LGTBQ y acoso sexual por parte de profesores hacia alumnas.

Vanessa, estudiante denunciante, relató que como jefa de grupo ha destinado un volumen considerable de oficios sobre profesores que no cumplen con su función.

“Yo soy jefa de grupo, y desde que entré a primero he entregado una cantidad grande de oficios por maestros que son incompetentes que no tienen la capacidad de dar la materia que tienen que dar”.

Asímismo, detalló que distintos profesores de la facultad han incurrido en presuntos actos de acoso sexual contra alumnas de primer año.

“Él acosa a las alumnas, específicamente a las de primer año, hay una de ellas que entró en crisis, decidió romper el silencio y nos contó cómo el maestro la acosaba y volteó al grupo en su contra cuando ella quiso denunciar. Cuando ella lo comentó a las autoridades de la escuela, lo único que le dijeron fue que tomara clases en contraturno, la desmeritaron, no le creyeron y está obligada a ir a clases después de su turno afectando su turno y su horario y su vida personal y al maestro no le hicieron nada”.

En ese mismo sentido, Marcos, alumno de psicología, expresó que en la facultad se vive una presunta revictimización, persecución y violencia por parte de los directivos para aquellos que se atreven a denunciar.

“Dentro de la facultad se vive en un ambiente donde se sabe que si tú vives alguna de estas situaciones no puedes confiar ni en la dirección, puedes confiar en muy pocos profesores y lo más probable es que si levantas la voz vas a salir perjudicado, vas a ser tachado como revoltoso, se te va a mover de turno, se te va a obligar a ti que aparte que viviste el acoso, vas a tener que vivir segregado, prácticamente”.

El grupo de alumnos y alumnas denunciantes pertenecen a distintos grados, grupos y turnos, exigieron que intervenga el Gobernador Rubén Rocha Moya, o una autoridad externa, ya que los organismos universitarios no han atendido la situación pese a ser denunciada por los estudiantes.

A esta petición se sumó la profesora Kenia Ponce Peña, quien también denunció haber recibido actos de violencia, acoso laboral, persecución por parte del personal administrativo y señaló las acciones de parte de los directivos de la Escuela de Psicología de la UAS.

“La violencia en la Facultad de Psicología, hay delincuentes, realmente la violencia se ejerce en grupo y cuando esta violencia es ejercida por parte de un poder autoritario con autoridad hacia las personas con menor autoridad que en este caso somos los docentes y los alumnos se llama violencia grupal y eso está implícito en las leyes judiciales, sin embargo pedimos la autorización del Gobernador del Estado y de las personas de una instancia externa también”.

“La universidad se ha convertido en un negocio político, por ejemplo, tenemos al secretario administrativo que ni siquiera es psicólogo le asignaron el tiempo completo y cobran la Facultad de Psicología con los tiempos completos; este tema tampoco es nuevo, se vienen denuncias, desde hace creo que empezó a hace un año las denuncias donde se les asignaron a muchos maestros tiempo completo sin siquiera tener una convocatoria, sin revisar el perfil de ellos”.

Aseguró que la facultad de Psicología y la universidad se ha convertido en una cuestión de intereses personales y económicos más que académicos por ello requieren una intervención externa.

El profesor Luis Salazar señaló que desde hace dos años han solicitado una audiencia con la directora de la Facultad, sin embargo, ésta no les ha concedido ni siquiera un acercamiento para poder dialogar sobre la situación tanto de los alumnos como de los docentes.

“Desde hace dos años por escrito y verbalmente le hemos solicitado a la directora que nos dé una audiencia y no ha tenido, desde hace dos años, media hora para atendernos. Qué le pedimos, que nos explicara cuáles son los criterios académicos para la asignación de personal en la sabatina en la escuela sabatina porque hay personas en la sabatina, que ni siquiera tienen el título de psicólogos”.

“Todo esto afecta a la universidad y afecta a nuestros estudiantes ¿por qué? Porque ellos no reciben capacitación, porque ellos no se están profesionalizando porque las personas que les están dando clases no son personas que estén capacitadas”.