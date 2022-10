Estudiantes denuncian agresiones por parte de camioneros, y que no les aplican el descuento

Estudiantes de las universidades Autónoma de Occidente, Autónoma de Sinaloa y del Instituto Tecnológico de Culiacán, denunciaron que reciben maltratos y agresiones por parte de operadores del transporte público cuando quieren hacer válida la tarifa de 3.50 pesos que les otorga la ley.

La y los jóvenes acudieron a la conferencia de prensa que realizó el PAN Sinaloa, en la que narraron a medios de comunicación que las máquinas que tienen las unidades no sirven y que muchas veces eso influye para que los operadores de transporte les exijan la tarifa completa.

“Hay muchos camiones que no las tienen actualizadas, marca en rojo, o no marca nada y aún así te quieren cobrar. Es raro el camión que marca en verde, ya marca en rojo, el camionero se pone a la defensiva”, explicó Cinthya, alumna de la UAdeO.

“Le tienes que dar el dinero a final de cuentas porque te sientes vulnerable en esa situación. Muchos pueden decir ‘le doy el dinero y me voy para atrás’ pero en mi caso yo me siento vulnerable porque yo soy más pequeña que ellos, siento que me puede hacer algo”.

El estudiante César, alumno de la UAS, explicó que además de ese problema, también es complicado sacar las tarjetas que deben tramitar en las unidades de servicios estatales para hacer válido el descuento, porque no hay citas disponibles con inmediatez y a veces tienen que esperar semanas para obtener una.

“Tú la ocupas de inmediato porque estás estudiando y necesitas ese descuento porque prácticamente pagar 12.50 y muchos usan cuatro camiones diarios, entonces es un total de 50 pesos diarios que se está gastando”, explicó el joven.

Añadió que las oficinas de Gobierno donde realizan el trámite tampoco están condiciones óptimas para recibir a las y los estudiantes que acuden por su tarjeta porque los hacen esperar en el sol.

“Han dado golpes de calor a los estudiantes que están formados ahí esperando su turno, y prácticamente no es una hora o media hora estar ahí sino a veces te lleva toda la mañana o hasta las 2 que dejan de atender”, dijo el estudiante.

“¿Cómo vamos a perder todo el día de la escuela por estar ahí parados y en plano calorón? Con peligro que te dé un golpe de calor ahí”.

Luis, alumno de la UAdeO lamentó que les afecte económicamente como estudiantes, el que los operadores del transporte público no les hagan válido el descuento.

“Necesito tomar cuatro camiones diarios, dos de ida y dos de regreso, y a veces pues no aplicarme ese descuento ni siquiera tenía el dinero suficiente para comprar mi desayuno”, lamentó.

“Mis padres me dan el dinero suficiente para transportarme, pero hay veces en las que ese descuento simplemente no se respeta y hay días en los que simplemente tengo que sufrir hambre porque simplemente los malos tratos de los conductores me hacen no poder aplicar ese descuento y me cobran de más”.

También ha sido víctima que los choferes no le dan el cambio cuando paga con monedas de 5 pesos.





Exige PAN a Rocha Moya que apliquen tarifa y retiren tarjetas inteligentes

La dirigente estatal del PAN en Sinaloa, Roxana Rubio Valdez, exhortó al Gobernador Rubén Rocha Moya a que le exija a los concesionarios y operadores del transporte público que apliquen la Ley de Movilidad Sustentable.

“Para que de manera inmediata los jóvenes estudiantes de todo el estado dejen de ser violentados y se les respete el derecho que tienen a una tarifa preferente”, dijo.

También solicitó que el Gobierno del Estado no continúe con las malas prácticas de las administraciones anteriores que vulneran los derechos de la comunidad estudiantil.

“Y se valore la eliminación de la tarjeta de los estudiantes que necesitan sacar en la USE ya que es una pérdida de tiempo, es una pérdida de dinero e irracional”, señaló.

“Sabemos que el Gobernador fue maestro universitario y me imagino que debe de tener la sensibilidad para ayudar a toda la comunidad estudiantil en este problema que nos aqueja y que, a su vez, se busque la reforma para que de una vez por todas se mejore el servicio de transporte público”.