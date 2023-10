Las irregularidades iniciaron en la dirección de la Comisión, que dirige Roberto Garay, a quien acusaron de cambiar las reglas de las elecciones, para que los estudiantes del turno vespertino no pudieran emitir sus votos.

De acuerdo a las palabras de los denunciantes, la secretaria académica, Nadia Zazueta, ordenó a dos docentes no dar clases el día de las elecciones, así reducir el número de votantes.

“Acusó a la Secretaría Académica que Nadia Zazueta porque dio órdenes expresas a docentes como Fabián Lizárraga y Marta Gaxiola de no dar clases para que no hubiera alumnos en los salones y así no pudieran votar”, aseguró Francisco.

Por otro lado, se incluyó la recepción de más de 100 votos de la modalidad semiescolarizada, que es sabatina.

Esto alarmó a los integrantes de Movimiento Democrático Estudiantil, quienes indicaron que los días de proselitismo fueron el miércoles 25 y jueves 26 de octubre, por lo que no hicieron campaña con los grupos sabatinos.

“La Comisión Organizadora de los Procesos Electorales solo dispuso el día miércoles 25 y el día jueves 26 de octubre como días oficiales para hacer proselitismo, a pesar de ello la planilla oficial de la dirección recibió más de 100 votos de la modalidad semiescolarizada, eso para mí habla de un posible acarreo de grupos”, expresó Francisco Perez.

“Si no haces campaña el día sábado, ¿en qué se basan para venir a votar y bajo qué concepto toman una decisión? Si no conocían las propuestas de ninguna de las dos planillas, qué casualidad es que todos los votos hayan caído en la planilla de la dirección”, agregó Marcos.

Entre las propuestas que plantea son los integrantes de la plantilla denunciante, planeaban promover la reforma de la Ley Orgánica para regresar a estudiantes el derecho a votar por directores y rectores; garantizar que la educación sea gratuita; impulsar las sociedades de alumnos; y transparentar los procesos del Honorable Consejo Universitario.

“La mayoría de los representantes en el Honorable Consejo Universitario responden a intereses externos, dígase recibir apoyos a ciertos partidos políticos”, dijo Marcos.

“El Partido Sinaloense”, dijo Francisco.

“Si lo quieres decir está bien. A mí me queda constancia, en mi primer año de universidad compartí salón con una ex consejera universitaria de preparatoria y ahorita actualmente tiene un cargo político en el PAS, entonces, te deja en claro hacia qué intereses responden los que están representando los estudiantes”, dijo Marcos.