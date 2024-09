En caso de violencia los estudiantes deben permanecer en las aulas y no se deben sacar de los planteles educativos, señaló la Secretaria de Educación Pública en Sinaloa, Catalina Esparza Navarrete.

Estos comentarios fueron realizados por la titular de la SEPyC después de que el jueves 29 de agosto, ante hechos de violencia y reportes de personas armadas al norte de Culiacán, algunos directivos de planteles académicos suspendieron clases y enviaron a los estudiantes a sus casas.

Uno de estos espacios educativos fue la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Señaló que el Rector Robespierre Lizárraga Otero le llamó para conocer si era necesario suspender labores y actividades académicas.

”El propio Rector, encargado de la Rectoría me llamó para preguntarme, le informé que el General Mérida me había dicho que la situación estaba controlada, que no representaba un riesgo a la comunidad, que se trataba de un enfrentamiento en la zona rural”, mencionó.

”Nosotros no suspendimos labores el día jueves. Nosotros no fomentamos la suspensión”

Llamó a los directivos de escuelas que dependen de la SEPyC a no suspender labores de manera arbitraria, pues con ello se pone en riesgo a los estudiantes.

”Aquí el llamado para los directivos y los docentes es que los niños están bajo nuestra responsabilidad en el horario de clases, también a los padres de familia no le podíamos negar al momento de que pasaban por ellos. Los niños deben permanecer en los salones en caso de violencia o de lluvias torrenciales”, mencionó.