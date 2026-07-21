Estudiantes tendrán un mes para renovar o tramitar tarjeta de descuento en el transporte público de Sinaloa

Los estudiantes de Sinaloa contarán con un plazo de un mes al inicio del ciclo escolar 2026-2027 para renovar o tramitar por primera vez la Tarjeta Inteligente de Identidad Estudiantil (TIIE), con la que acceden a la tarifa preferencial de 3.50 pesos en el transporte público.

El director de Vialidad y Transportes, Marco Antonio Osuna Moreno, informó que el Gobierno de Sinaloa, los permisionarios del transporte público y la empresa BEA realizan trabajos de mantenimiento y ajustes al sistema que opera la tarjeta para garantizar su funcionamiento y la disponibilidad de credenciales.

Explicó que conforme a las reglas del programa, durante el primer mes del ciclo escolar los estudiantes podrán seguir utilizando la tarjeta del periodo anterior para recibir el descuento, aun cuando no hayan concluido el trámite de renovación.

Detalló que quienes renueven la credencial o la soliciten por primera vez deberán presentar la CURP, la cédula de inscripción escolar y una identificación.

Osuna Moreno aseguró que el objetivo es contar con suficientes tarjetas inteligentes para que ningún estudiante se quede sin este beneficio, que busca apoyar la economía de las familias sinaloenses.

Agregó que la vigencia de la TIIE es de un año para estudiantes de primaria y secundaria, mientras que para los alumnos de educación media superior y superior la credencial tiene una vigencia de seis meses.