$!Evacúan a casi mil personas por fuga de gas en secundaria de Costa Rica, en Culiacán

Una fuga de gas LP obligó a evacuar este jueves a casi mil personas de la Escuela Secundaria Número 15, en la sindicatura de Costa Rica, en Culiacán, donde cuatro trabajadores del área de cocina tuvieron que ser trasladados a un hospital para recibir atención médica. De acuerdo con Protección Civil Municipal, el reporte fue recibido a través del número de emergencias 911, por lo que elementos de la corporación acudieron al plantel para atender la contingencia.









Con apoyo del personal de la escuela, fueron evacuados 930 alumnos y 50 docentes y trabajadores administrativos, además de otras personas que se encontraban en el inmueble al momento del incidente. El coordinador de Protección Civil Municipal, Jesús Bill Mendoza Ontiveros, informó que cuatro personas que se encontraban en el área de cocina fueron trasladadas al Hospital Regional del IMSS de Costa Rica, donde permanecen bajo atención médica.







