$!Evacúan a más de mil 270 personas del Ayuntamiento de Culiacán durante simulacro de sismo

Más de mil 270 personas fueron evacuadas del edificio del Ayuntamiento de Culiacán durante un simulacro de sismo de magnitud 7.1 realizado este viernes, informó Jesús Bill Mendoza Ontiveros, coordinador municipal de Protección Civil. El ejercicio tuvo una duración aproximada de seis minutos y contempló dos personas lesionadas de manera hipotética, una de ellas con amputación de pierna, quienes fueron atendidas y trasladadas como parte de los protocolos de emergencia.

Mendoza Ontiveros explicó que el simulacro se realizó bajo la hipótesis de un sismo de magnitud 7.1, un movimiento que podría ocasionar daños estructurales si ocurriera en la realidad. Señaló que la evacuación total del edificio del Ayuntamiento señaló que la última persona en salir durante la primera llamada lo hizo a los dos minutos con 57 segundos. “Hoy fue un simulacro, en un rato puede ser realidad, mañana puede ser realidad”, expresó. Durante el ejercicio fueron evacuadas las distintas áreas del edificio y se establecieron puntos de reunión en las avenidas Álvaro Obregón, Juan Carrasco y la calle Benito Juárez, en el primer cuadro de la ciudad.

El coordinador de Protección Civil indicó que, tras la evacuación, se realizó una inspección hipotética del inmueble, sin que se detectaran daños estructurales, por lo que se permitió el regreso ordenado de las personas a sus labores. Mendoza Ontiveros consideró que el ejercicio tuvo una buena respuesta, aunque reconoció que todavía existen puntos de mejora en los tiempos de evacuación y atención de emergencias. “Sí debemos de mejorar algunos tiempos de respuesta, pero es parte de la evaluación”, dijo. Agregó que los simulacros deben realizarse de manera periódica, incluso cada semestre o trimestre, para reforzar los protocolos de actuación y la cultura de prevención.