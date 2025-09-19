Culiacán
|
Prevención

Evacuan Palacio de Gobierno de Sinaloa en 6 minutos y 35 segundos por simulacro nacional de sismo

Alrededor de 2 mil 700 personas fueron desalojadas de las instalaciones gubernamentales como parte de las actividades de conmemoración de los sismos de 1985 y 2017 que azotaron a la Ciudad de México
Humberto Quintero |
19/09/2025 11:56
19/09/2025 11:56

Autoridades de Protección Civil en Sinaloa encabezaron el simulacro por alerta sísmica en el Palacio de Gobierno, en Culiacán, del cual evacuaron a trabajadores y ciudadanos en 6 minutos y 35 segundos como parte del protocolo.

  • $!Evacuan Palacio de Gobierno de Sinaloa en 6 minutos y 35 segundos por simulacro nacional de sismo
  • $!Evacuan Palacio de Gobierno de Sinaloa en 6 minutos y 35 segundos por simulacro nacional de sismo
  • $!Evacuan Palacio de Gobierno de Sinaloa en 6 minutos y 35 segundos por simulacro nacional de sismo

Alrededor de 2 mil 700 personas fueron desalojadas de las instalaciones gubernamentales como parte de las actividades de conmemoración de los sismos de 1985 y 2017 que azotaron a la Ciudad de México.

  • $!Evacuan Palacio de Gobierno de Sinaloa en 6 minutos y 35 segundos por simulacro nacional de sismo
  • $!Evacuan Palacio de Gobierno de Sinaloa en 6 minutos y 35 segundos por simulacro nacional de sismo
  • $!Evacuan Palacio de Gobierno de Sinaloa en 6 minutos y 35 segundos por simulacro nacional de sismo
  • $!Evacuan Palacio de Gobierno de Sinaloa en 6 minutos y 35 segundos por simulacro nacional de sismo

El director estatal de Protección Civil, Roy Navarrete Cuevas, destacó que este tiempo fue inferior al año pasado, cuando la evacuación se completó en alrededor de 7 minutos a partir del inicio de la alerta.

#Sismo
#Culiacán
#Gobierno de Sinaloa
#Simulacro
#Palacio de Gobierno
#Protección Civil Sinaloa
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube