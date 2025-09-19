$!Evacuan Palacio de Gobierno de Sinaloa en 6 minutos y 35 segundos por simulacro nacional de sismo

Autoridades de Protección Civil en Sinaloa encabezaron el simulacro por alerta sísmica en el Palacio de Gobierno, en Culiacán, del cual evacuaron a trabajadores y ciudadanos en 6 minutos y 35 segundos como parte del protocolo.







Alrededor de 2 mil 700 personas fueron desalojadas de las instalaciones gubernamentales como parte de las actividades de conmemoración de los sismos de 1985 y 2017 que azotaron a la Ciudad de México.







