CULIACÁN._ Aunque reconoció las afectaciones que enfrentan los sectores comercial y de servicios en Culiacán por la crisis de inseguridad, Janet Tostado Noriega, secretaria de Desarrollo Económico municipal, evitó precisar cuántos negocios han cerrado durante 2026.

Cuestionada sobre el número de establecimientos que han dejado de operar en los 26 meses de crisis de seguridad que atraviesa el municipio, la funcionaria señaló que existen distintas fuentes de información y que algunas podrían contener datos imprecisos, por lo que prefirió no proporcionar una cifra.

“Más que darte un dato preciso, porque hay diversas fuentes que algunas pueden ser más cuestionables que otras, yo más que darte un dato que no me atrevería a darlo porque pueda ser impreciso”, expresó.

Las afectaciones económicas en Culiacán ocurren en un contexto estatal marcado por el cierre de empresas y la pérdida de empleos desde el inicio de la confrontación entre grupos del crimen organizado, el 9 de septiembre de 2024.

De acuerdo con cifras difundidas por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), hasta agosto de 2026 habían cerrado más de 5 mil empresas en Sinaloa y se habían perdido 27 mil empleos formales.

El organismo empresarial ha advertido que la violencia y la incertidumbre han perjudicado la permanencia de los negocios, la generación de empleos y las condiciones para atraer inversiones a la entidad.

Posteriormente, el 9 de noviembre, Coparmex Nacional y los cuatro centros empresariales de Sinaloa presentaron una propuesta de reactivación económica, en la que advirtieron sobre la pérdida de 44 mil empleos en un año, además del crecimiento de la informalidad y las consecuencias de la inseguridad.

Esta última cifra corresponde a un indicador más amplio de pérdida laboral, por lo que no representa el mismo registro de empleos formales reportado por el organismo empresarial en agosto.

Tostado Noriega reconoció que 2026 ha representado importantes retos para la actividad económica de la capital sinaloense, por lo que aseguró que la dependencia busca mantener cercanía con los empresarios y acercarles los programas de apoyo disponibles.

La funcionaria también señaló que alrededor del 70 por ciento de la actividad económica de Culiacán se concentra en los sectores comercial y de servicios, precisamente los que han resentido los efectos de la situación de inseguridad que atraviesa el municipio.