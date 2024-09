El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, evitó hablar sobre una posible guerra interna en el Cártel de Sinaloa, como probable responsable de la jornada violenta que registró Culiacán y municipios aledaños desde el pasado lunes 9 de septiembre.

En cambio, señaló que no lo puede asegurar, pero que se sabe que derivado de los hechos del 25 de julio, con la detención de Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquin Guzmán López, hay una enemistad entre dos grupos.

“Bueno, no puedo saber si hay más agregados (grupos delincuenciales) pero lo que conocemos aquí es que la rivalidad deriva de los hechos del 25 de julio y que ahí están implicados dos grupos”, indicó.

“Es lo que puedes presumir con elementos de lo que ocurre”.

“(¿Son chapitos y mayos?) Seguramente”, dijo.

El pasado 25 de julio, Ismael el “Mayo” Zambada presuntamente acudió a una reunión en la que se encontró con el ex Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén Ojeda, y Joaquín Guzmán López, hijo del “Chapo” Guzmán, en una finca ubicada en un completo al norponiente de Culiacán.

Presuntamente ahí Zambada fue traicionado por Joaquín, quien lo secuestró, lo trasladó a una aeropista cercana y se lo llevó a los Estados Unidos para entregarse juntos.

Los detalles fueron revelados en una carta publicada una semana después, en la que también indicó que dos de los escoltas que acompañaron al propio “El Mayo” Zambada estaban desaparecidos.

A pregunta expresa sobre una probable traición entre grupos, Rocha Moya declaró que no puede responder, aunado a que no lo sabe.

“Ese es un tema que no, (...) esas cosas yo no las puedo responder porque además ni las sé, ni sé finalmente cuáles son sus motivaciones.”

Rocha Moya indicó que los operativos de seguridad durante estos cuatro días de violencia en la ciudad, ha habido decomisos importantes, así como detenciones, pero no se pueden distinguir a qué grupos pertenecen.

“Con nosotros nadie se acerca ni sabemos, incluso los decomisos y demás que se hacen no se distingue, no sabemos exactamente a quién le decomisas los vehículos, las armas. Se detienen personas, no se tiene el conocimiento, los propios militares que operan estas acciones no saben, no distinguen, no saben si se pertenece a tal o cual grupo”.

A pregunta expresa de si se trata de una pugna por el territorio indicó que esas cosas no las sabe ni las puede suponer ni especular.

“No sé las razones por las que se pelean los grupos delincuenciales ahora, ayer o mañana. Yo no puedo precisar, generalmente quien lo precisa son los que se dedican a la investigación de esos temas”.

Explicó que el foco de atención es Culiacán y sus áreas rurales y algunos municipios donde se registran algunos eventos violentos.