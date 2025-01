Evade Gobierno de Sinaloa opinar de juicio de ‘El Mayo’ Zambada

El juicio que enfrenta Ismael “El Mayo” Zambada García en Estados Unidos no compete a Sinaloa, afirmó el Secretario General de Gobierno Feliciano Castro Meléndrez.

A pregunta expresa sobre una posible negociación entre Zambada García y el Gobierno estadounidense, el Secretario General de Gobierno calificó que el proceso que enfrenta el señalado como narcotraficante no compete a Sinaloa.

“El tema del juicio que se sigue en Estados Unidos es materia de Estados Unidos”, determinó.

“Nosotros no conocemos del proceso y por ende no estamos en posición de emitir una opinión, es más, en relación al proceso no nos corresponde”.

De acuerdo con investigaciones policiales, Zambada García operaba desde Sinaloa, e incluso asistió a una reunión en la ciudad de Culiacán antes de ser llevado a Estados Unidos para su captura.