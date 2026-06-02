$!Evalúa Sinaloa impacto de la Nueva Escuela Mexicana a tres años de su implementación

Con el objetivo de analizar los avances, retos y la construcción de nuevas estrategias pedagógicas, el Gobierno de Sinaloa inauguró este martes el foro estatal “La Nueva Escuela Mexicana a tres años: recuperación, diálogo y construcción colectiva desde la experiencia”. Durante el evento realizado en Culiacán, la Gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde reafirmó el compromiso de la entidad con la Nueva Escuela Mexicana, destacando que este modelo busca formar nuevos profesionistas bajo un enfoque humanista, incluyente y sensible a las necesidades de cada región. Bonilla Valverde resaltó que uno de los mayores beneficios de este esquema es que permite a los estudiantes vincular el aprendizaje con su vida diaria y su entorno social, promoviendo una educación integral y con respeto a la diversidad.





“La nueva escuela mexicana no es un modelo rígido, sino una guía que cobra vida en las aulas y en el trabajo diario de las aulas escolares”, informó. Asimismo, reconoció el respaldo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para consolidar esta transformación educativa en el País. La subsecretaria de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública, Angélica Noemí Juárez Pérez, destacó la participación de Sinaloa en este proceso de evaluación, sumándose a otros estados como Sonora, Michoacán, Chihuahua y Tabasco. “El acompañamiento de quienes están en la formación inicial y continua de los maestros y maestras en educación básica es fundamental porque no debemos ir separados”, señaló. Juárez Pérez elogió las gestiones constantes de la Gobernadora y de la Secretaria de Educación Pública y Cultura, Gloria Himelda Félix Niebla, en favor del sector educativo sinaloense. “Hoy nos hemos dado cita en un evento importante, poder evaluar, poder dialogar y poder entre nosotros revisar la aplicación del plan 2022 de la Nueva Escuela Mexicana”, expresó Félix Niebla. También señaló la importancia de este espacio para evaluar la aplicación de la Nueva escuela Mexicana tras tres años de su puesta en marcha, asegurando que las y los maestros del estado han aplicado el modelo de manera eficiente.



