Evaluación a policías en CDMX retrasa instalación del Consejo Municipal de Seguridad Pública de Culiacán: Regidor

CULIACÁN._ El proceso de evaluación que policías municipales llevan a cabo en la Ciudad de México ha provocado retraso en la instalación del Consejo Municipal de Seguridad Pública de Culiacán señaló el regidor, José Armando Heráldez Machado.

El presidente de la Comisión de Seguridad Pública indicó que, debido a la escasez de agentes en servicio, no ha sido posible llevar a cabo reuniones para planificar las acciones de seguridad desde el consejo municipal.

“Es que no hay ni policías, es que, qué quieres que te diga, ahorita no hay policías municipales, no hay tránsitos lo que queremos es que otra vez ellos vuelvan a sus labores, que terminen el examen ese que les están haciendo de confianza en el DF, o sea que vuelvan y lógicamente en base a eso ya veremos cómo se va a trabajar. Las estrategias del Consejo de Seguridad Pública Municipal”, mencionó.

Heráldez Machado mencionó que el viernes 22 de noviembre solicitó información sobre dicha consejo, pero le informaron que aún no ha sido constituida.

“Ayer pedí información del Consejo de Seguridad Pública, no se ha formado, Consejo de Seguridad Pública Municipal, porque estatal ya está, el municipal no está”, aseguró.

“La comisión se acaba de instalar, apenas se va a solicitar al Consejo de Seguridad Pública Municipal para tener una reunión con ellos, pero el consejo de seguridad pública Municipal todavía no está bien formado, todavía falta”.

El Consejo Municipal de Seguridad Pública es un órgano paramunicipal ciudadano que colabora con las autoridades en la planificación, evaluación y supervisión de estrategias de seguridad.

De acuerdo al reglamento, este organismo estará constituido por:

-Presidente Municipal, quien lo presidirá.

-El Secretario del Ayuntamiento, como Vicepresidente, quien suplirá al Presidente en sus ausencias.

-El Regidor presidente de la Comisión de Seguridad Pública.

-El Secretario Ejecutivo del Consejo Municipal.

-El Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

-El Presidente del Comité de Consulta y Participación de la Comunidad

Así como un representante de:

-El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

-La Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

-De la Fiscalía General del Estado.

-De la Comisión Nacional de Seguridad.

-De la Fiscalía General de la República.

Y nueve representantes de la sociedad, los cuales serán designados por el presidente, con previa convocatoria realizada a las organizaciones de la sociedad.