Evaluación de la estabilidad del Faro Mazatlán dependerá de autoridades federales

Luego de los desprendimientos de rocas que dañaron vehículos en las inmediaciones del Faro de Mazatlán y del socavón registrado en esa misma área, el Instituto Estatal de Protección Civil en Sinaloa informó que se mantiene a la espera de una evaluación técnica para determinar las condiciones en que podrá seguir operando uno de los principales atractivos turísticos del puerto.

Las indagatorias se realizarán por parte de autoridades federales, adelantó Protección Civil Sinaloa.

El director de Protección Civil en Sinaloa, Roy Navarrete Cuevas, explicó que los estudios buscan identificar los riesgos existentes y establecer acciones para disminuir la vulnerabilidad del sitio, sobre todo mientras continúan las lluvias.

“Es importante también que la ciudadanía sepa qué es lo que se está haciendo para saber si va a seguir funcionando, de qué manera va a seguir funcionando. Ahorita que está el tema de la lluvia sigue el movimiento de masa, sigue, y es importante identificar, analizar y evaluar toda esa zona, que es importante o muy turística”, expresó.

Aunado a la situación presentada en el Faro, el 5 de agosto una grúa cayó en un socavón en el acceso al Faro de Mazatlán.

El funcionario señaló que las precipitaciones favorecen el movimiento de laderas, por lo que las inspecciones continuarán para determinar si son necesarias medidas adicionales para proteger a visitantes y habitantes.

Indicó que el objetivo es reducir el riesgo antes de que ocurra una nueva contingencia y mantener un monitoreo permanente de la zona.

“La capacidad es reducir esa vulnerabilidad y el funcionamiento de esa zona. Lo importante es que la ciudadanía conozca qué se está haciendo y cuáles serán las condiciones para que ese espacio pueda seguir operando con seguridad”, agregó.