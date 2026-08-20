Evalúan realización de festejos por aniversario de Culiacán ante condiciones de seguridad

La realización de los festejos por el 495 aniversario de Culiacán dependerá de las condiciones de seguridad en la ciudad, informó la Presidenta Municipal interina Ana Miriam Ramos Villarreal.

Este jueves, explicó que diariamente se trabaja para lograr la “pacificación” de la ciudad que sigue siendo un tema pendiente.

“Sí, vamos, estamos evaluando para poder hacerlos, siempre cuidando todas esas cuestiones que día a día decimos”, indicó.

“Sabemos que es una tarea que es permanente y por la cual todos los días estamos atentos a poder llevar a cabo esa pacificación de la ciudad y mucho de ello son la atención a las causas y otro es este apoyo que se les da a estos eventos masivos donde siempre contamos y agradecemos a compañía de las fuerzas armadas para poderlos llevar a cabo”, expresó.

Ramos Villarreal destacó que en las últimas semanas Culiacán ha sido sede de distintos eventos con una importante asistencia de personas y con saldo blanco, lo que consideró una señal de que la ciudadanía comienza a recuperar la confianza para volver a participar en actividades masivas.

Entre ellos mencionó el Festival del Raspado realizado en la sindicatura de Imala, al que, aseguró, acudieron poco más de 11 mil personas.

“Tuvimos la visita de alrededor de un poco más de 11 mil gentes, la cual pues nos hace saber que la gente está recobrando esta confianza de acudir a los eventos”, comentó.

La Alcaldesa también recordó la realización de la carrera Flash Night, el Mundialito y el evento masivo en “La Canasta” con motivo de la participación del equipo mexicano de fútbol en el Mundial varonil, en los que han mantenido la coordinación con las autoridades de seguridad.

Consideró que la posibilidad de volver a realizar concentraciones masivas representa parte del proceso para recuperar espacios públicos en la ciudad.

“La gente se da cuenta de que estos trabajos en conjunto con los tres órdenes de gobierno en cuanto a seguridad, pues los hace sentir confiados para poder acudir a todos estos eventos”, sostuvo.

Agregó que todavía no se han definido las fechas, actividades ni el formato que tendrían los festejos.

“Todavía no lo tenemos; en cuanto tengamos ya todo concreto, se los hacemos llegar con todo gusto”, dijo.