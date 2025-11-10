$!Evelina cursaba su carrera cuando vio que sólo una mujer aparecía entre las autoras; creó un libro para visibilizarlas

En el primer evento de la Feria Internacional del Libro de Culiacán, se presentó en el Modular Inés Arredondo el libro “Las calladas del Boom”, que incluye una lista de 20 escritoras mujeres que, según su autora, Evelina Gil, fueron invisibilizadas durante el Boom Latinoamericano.

Este llamado “Boom Latinoamericano” fue una etapa literaria y editorial de las décadas de los 60 y 70 que catapultó la narrativa de América Latina a la escena mundial, cuyos principales representantes incluyeron a Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa y Carlos Fuentes.

Evelina Gil explicó señaló que la creación del libro viene de su preparación académica en la Licenciatura en Literaturas Hispánicas de la Universidad de Sonora, cuando verificó el plan de estudios y notó que sólo estaba una mujer en el plan, y era Sor Juana Inés de la Cruz.

“Vi el programa de estudios y vi que solamente había una mujer que era Sor Juana Inés de la Cruz y el primer impulso que tuve fue decir: esto no es para mí, no tengo nada qué hacer aquí”, señaló.