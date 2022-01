Evento de Año Nuevo en Mazatlán es inaceptable, dice Diputado Feliciano Castro

CULIACÁN._ Inaceptable, reprobable y que debe someterse a revisión el evento realizado por el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres en Mazatlán para recibir el año, consideró Feliciano Castro Meléndrez, líder morenista y presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso de Sinaloa.

“Inaceptable, por cierto, eventos como el de Mazatlán, donde el Presidente municipal se cree una isla y que él puede decidir, lo cierto es que en situación de pandemia es la autoridad sanitaria, bajo la conducción de la Presidencia de la República quien toma las riendas y está al mando de cualquier situación de cualquier lugar del país”, dijo el legislador.

Lo anterior fue respecto al repunte de casos de personas contagiadas por Covid-19 en Sinaloa, por lo que pidió tomar cuidados, pero no alarmarse; además que respecto a la nueva cepa de coronavirus, Ómicron, se han detectado dos casos en la entidad, lo que amerita cuidarse, pero no alarmar a las personas.

“Entonces no hay autonomía municipal, a propósito de situaciones como esa, lo que se generó en Mazatlán, es inaceptable que el Presidente municipal promueva eventos como el que promovió, como inaceptable que reivindique una autonomía, ignora lo que establece la Constitución general de la República”, destacó.

Castro Meléndrez dijo que no opinará si se saldrá o no de control la situación en ese municipio, pues no es su ámbito, pero reiteró que una autoridad municipal no debería promover eventos de esa naturaleza con una supuesta autonomía, enfatizando que reprueba esos hechos.

“La ciudadanía habrá de opinar al respecto y que justamente son situaciones que deben ser sometidas a revisión, no me atrevería a decir que amerita una sanción en este momento, pero sí me atrevería a decir que debe de revisarse y que la primer autoridad son los presidentes municipales justamente para actuar con toda responsabilidad”, indicó.

En el Congreso de Sinaloa se seguirán tomando las medidas necesarias para evitar que haya más contagios; hasta el momento la entrada es restringida y se toma temperatura al entrar al recinto legislativo, así como uso de gel antibacterial y sana distancia entre quienes se encuentran en el espacio.

“Lamentablemente estamos viendo esta situación, creo que es pertinente no alarmarnos, por supuesto que en el Congreso vamos a acatar las disposiciones de la autoridad sanitaria, nos vamos a mover en base a eso, a lo que la autoridad nos indique, estamos muy atentos, de hecho estamos ya en comunicación para efecto de darle seguimiento a esta situación”, señaló.