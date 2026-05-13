Evita Alcaldesa de Culiacán aclarar si cambios en su Gabinete fueron renuncias o relevos

La Presidenta Municipal provisional de Culiacán, Ana Miriam Ramos Villarreal, evitó aclarar si los recientes cambios en su Gabinete obedecieron a renuncias de las funcionarias salientes o a una decisión directa de su administración.

Durante una entrevista en la entrega de Tarjetas del Bienestar este miércoles, la Alcaldesa fue cuestionada en tres ocasiones sobre la salida de María Elena Armenta de la Rocha, Secretaria de las Mujeres desde diciembre de 2024; Itzel Margarita Estolano Ibarra, Secretaria de Bienestar desde noviembre de 2025; y Hortencia Cota González, directora de Ingresos desde marzo de 2023 y ratificada en noviembre de 2024, todas incorporadas durante la administración del Alcalde con licencia Juan de Dios Gámez Mendívil, pero en ningún momento respondió de manera directa.

“Son cambios que se realizan, mira, el equipo de trabajo pues está en constante supervisión. Nos debemos a la ciudadanía, ya lo había comentado, agradezco, pues el liderazgo y cómo encabezaron los funcionarios, las funcionarias eran mujeres las tres que estuvieron antes”, expresó.

-¿Pero ellas presentaron renuncia?

“... y los cambios pues siempre son necesarios que será para el beneficio del equipo y para seguir atendiendo a la ciudadanía”, continuó.

Ramos Villarreal agradeció el trabajo realizado por las tres ex funcionarias y señaló que los ajustes buscan fortalecer al equipo de trabajo y mejorar la atención a la población.

En el caso de Itzel Margarita Estolano Ibarra, quien contaba con licencia a su cargo como Regidora, la Alcaldesa indicó que será decisión personal si desea reincorporarse al Cabildo.

“Esa es decisión propia, ya ella decidirá si desea continuar dentro del Cabildo”, comentó.

La Presidenta municipal señaló que, por el momento, únicamente se contemplan los tres movimientos ya anunciados, aunque no descartó que puedan realizarse nuevos ajustes si así se considera necesario.

“De momento solamente son esos tres cambios e igual de necesario otro, se hará de conocimiento”, sostuvo.

Los relevos, realizados el pasado lunes 11 de mayo, incluyeron el nombramiento de María del Rosario Valdez Páez, Paola Sauceda Araiza y Saúl Edén León Barraza, respectivamente.