Evita fiscal comentar si línea de investigación por ataque a Sergio Torres y Eli Montoya es sindical o político

Aunque la fiscal general Claudia Sánchez Kondo dijo no poder revelar si las líneas de investigación por el ataque contra los diputados Sergio Torres y Eli Montoya son sindicales o políticos, aseguró que es “altamente probable” que se sepa por qué los atacaron.

Durante una reunión con medios de comunicación la mañana de este miércoles, Sánchez Kondo también reveló que aún no sabe cómo es que la Fiscalía General de la República liga a un detenido con este caso, pues aún no han recibido la información solicitada.

A la fiscal le preguntaron directamente si alguna línea de investigación era el tema del sindicato de trabajadores de la comuna en Culiacán.

“No, no le voy a dar esa información”, dijo.

Luego le insistieron en que si se podría informar que una de las líneas de investigación era la política.

“No, es información en reserva, es una investigación que se está trabajando, de manera minuciosa y no les puedo dar información respecto a ese tema”, insistió.

También fue tajante cuando le preguntaron sobre las posibilidades o la confianza para poder llevar a los responsables ante un juez.

“Si, si confiamos”, expresó.

Hace unas semanas, a nivel federal se informó sobre la detención de un supuesto operador del Cártel de Sinaloa, supuestamente ligado a la facción de Los Chapitos, quien habría sido partícipe del operativo para el ataque contra los diputados del Movimiento Ciudadano.

Pero la información y las supuestas conexiones trajeron una serie de críticas sobre la veracidad de la investigar y rechazaron las versiones, supuestos familiares o conocidos del señalado detenido.

El asunto es que la detención y la acusación porque la fue detenida esta persona es un caso que lleva la Fiscalía federal, y el ataque contra los legisladores es competencia local.

Increíblemente, Sánchez Kondo señaló que aún no conoce los detalles de por qué la Fiscalía federal informó sobre la presunta colaboración de esta persona en el ataque y apenas han solicitado la información.

“El caso (la detención) lo tiene la FGR, sobre el detenido que menciona es la FGR quien ha estado dando ese seguimiento”, dijo.

“Ya solicitamos a través de una vista de información que nos proporcione lo que se ha dado seguimiento, sobre ese detenido y poder hacer, de esa manera, una vinculación para lo que nosotros estamos realizando”.

También descartó que los familiares de esta persona detenida se haya acercado a la Fiscalía local para aclarar la situación, las críticas o las acusaciones.

“No se han acercado a nosotros los familiares y en el supuesto caso que se haga si sería una declinación a la Fiscalía General, porque es quien tiene el caso activo”, señaló.

“Nosotros como instituciones trabajamos en la parte de solicitar información y ver si lo que ha resultado en la investigación de ellos pudiera ser vinculante para nuestra investigación”.

Recordó que ya anunció sobre la probable participación de al menos seis personas en dos vehículos, aunque este es un dato preliminar.

“Todo lo que nos lleve el contexto del hecho nosotros estamos investigando el hecho, y todo lo que nos derive de la investigación que se está en realizando, si es altamente probable que demos con el por qué derivó el hecho”, dijo.